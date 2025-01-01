Меню
Человек-подушка
Киноафиша Человек-подушка

Спектакль Человек-подушка

Постановка
Театр «Кот» 18+
Продолжительность 3 часа 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль-высказывание о природе творчества с детективным сюжетом и чёрным юмором по Мартину МакДонаху

В одном мрачном государстве жил писатель, который страстно любил создавать детские сказки. Его брат, не менее увлеченный, с восторгом слушал эти истории. Несмотря на бедность, они жили в гармонии. Но однажды произошло невероятное: сказки стали сбываться…

Вопросы, которые волнуют каждого

Спектакль поднимает важные вопросы о природе искусства. Что такое искусство в своей сущности? Какую моральную нагрузку оно должно нести? Горят ли рукописи? И, наконец, должен ли автор нести ответственность за свои творения?

Детективный сюжет с черным юмором

Это не просто спектакль, а настоящая театральная философия, обрамленная в детективный сюжет. С черным юмором, присущим М. Макдонаху, зрителей ждет увлекательное путешествие по тонким граням творчества.

Предупреждение для зрителей

Важно отметить, что данный спектакль имеет рейтинг 18+. Мы призываем зрителей отнестись к этому с полной серьезностью. Спектакль может не подойти людям с неустойчивой психикой из-за описываемых в нем событий.

Приходите и погружайтесь в мир, где сказки становятся реальностью, а вопросы о творчестве остаются без ответов!

Режиссер
Анастасия Проскурякова
В ролях
Андрей Кружков
Иван Подольский
Сергей Переславцев
Юлия Шамарина

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Воронеж, 26 сентября
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Человек-подушка Человек-подушка Человек-подушка Человек-подушка Человек-подушка

