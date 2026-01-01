Спектакль «Кощеево царство». Новогоднее шоу на воде

0+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее цирковое шоу на воде «Кощеево Царство» - праздник для всей семьи

Приглашаем вас стать свидетелем волшебства, которое развернется на сцене в рамках новогоднего шоу «Кощеево Царство». Это уникальное представление погрузит вас в мир сказок и мистических существ, где смелость и доброта отправляют главного героя, Ивана, на поиски меча-кладенца и молодильного яблочка у Бабы Яги.

Сюжет и персонажи

На протяжении спектакля Иван столкнется с таинственным Кощеем и встречает Кота Баюна, который поет усыпляющие песни. Благодаря своей храбрости и доброте, он сможет разрушить колдовские чары Кощея и освободить рыжеволосую девушку Василису, заточенную в его царстве.

Эмоции и спецэффекты

Не упустите шанс ощутить магию, которую предложит это шоу. Яркие специальные эффекты, впечатляющие цирковые выступления и воздушные гимнасты создадут атмосферу настоящего чуда. Также вас ждет великолепная авторская музыка от группы «Золотое сердце», которая добавит особый колорит к происходящему на сцене.

Световая и лазерная феерия

Оптические эффекты, включая грандиозное лазерное шоу, раскроют перед вами захватывающую геометрию в воздухе, добавляя визуальных акцентов и вдохновляя зрителей. Эксклюзивные сценические костюмы и невероятная световая феерия сделают ваше пребывание в зрительном зале незабываемым.

Готовы стать частью этой незабываемой истории? Не упустите возможность увидеть удивительное новогоднее шоу «Кощеево Царство»!

Декабрь
Январь
30 декабря среда
12:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 700 ₽
15:00
от 700 ₽
18:00
от 700 ₽
7 января четверг
11:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 600 ₽

