Спектакль Мистер Икс

Музыкальное произведение Имре Кальмана

Оперетта «Мистер Икс» — это настоящая жемчужина творчества знаменитого композитора Имре Кальмана. В основе произведения лежит захватывающая история о страстной любви, разворачивающейся на фоне потрясающего Парижа начала ХХ века. Мистический цирковой артист в маске и аристократка, чья жизнь переворачивается, становятся центральными фигурами этого произведения.

Сюжет и атмосфера

Действие «Мистера Икс» разворачивается в головокружительном Париже 1920-х годов, в центре которого — яркая, захватывающая цирковая жизнь и блестящий мир искусства. В этой атмосфере бурных событий, на фоне ночного города, Париж предстаёт как место, где создавались шедевры Пикассо и Модильяни. Визуально это воспроизводится в спектакле через потрясающе красивые декорации, стилизованные под эпоху арт-деко и «ревущие» двадцатые годы.

Творческая группа и исполнители

Режиссер-постановщик и балетмейстер Валерий Архипов создал яркое и зрелищное произведение, гармонично сочетая музыку и хореографию. Художник Сергей Новиков и музыкальный руководитель Константин Хватынец вместе с художниками по свету Александром Сиваевым и хормейстером Станиславом Майским формируют неповторимую атмосферу спектакля.

В главных ролях можно увидеть Леонида Бахталина, Павла Иванова, Максима Катырева, Марию Ворожейкину, Анну Золотову и Ольгу Козлову. В спектакле также участвуют народные артисты России Елена Зайцева и Елена Ионова, заслуженные артисты России Михаил Беспалов и Петр Борисенко, а также другие артисты театра.

Зрелищность и масштаб

«Мистер Икс» обещает стать не только музыкальным шедевром, но и визуальной феерией, погружая зрителя в атмосферу 1920-х годов с яркими декорациями, динамичной хореографией и живыми музыкальными номерами.