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Вечер в соборе. Орган и флейта
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вечер в соборе. Орган и флейта

Вечер в соборе. Орган и флейта

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Вечер классической музыки в кафедральном соборе Москвы

В Римско-католическом кафедральном соборе пройдёт вечер с участием Ирины Стачинской (флейта) и Марии Рудневой-Лесовиченко (орган). Музыкальная программа включает произведения известных композиторов, таких как В. А. Моцарт, Ш.-М. Видор, З. Карг-Элерт, С. Франк и С. Шаминад. Это мероприятие будет особенно интересно любителям классической музыки и органного звучания.

Исполнители вечера

Ирина Стачинская, лауреат международных конкурсов, представляет золотую флейту и является эксклюзивным артистом фирмы Powell.

Мария Руднева-Лесовиченко, также лауреат всероссийских и международных конкурсов, выступит на органе.

Музыкальная программа

В программе вечера: произведения В. А. Моцарта, Ш.-М. Видора, З. Карг-Элерта, С. Франка и С. Шаминада. Зрители смогут насладиться великолепными интерпретациями классики.

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Сентябрь
23 сентября среда
20:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
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