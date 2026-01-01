Вечер в соборе. Орган и флейта

Вечер классической музыки в кафедральном соборе Москвы

В Римско-католическом кафедральном соборе пройдёт вечер с участием Ирины Стачинской (флейта) и Марии Рудневой-Лесовиченко (орган). Музыкальная программа включает произведения известных композиторов, таких как В. А. Моцарт, Ш.-М. Видор, З. Карг-Элерт, С. Франк и С. Шаминад. Это мероприятие будет особенно интересно любителям классической музыки и органного звучания.

Исполнители вечера

Ирина Стачинская, лауреат международных конкурсов, представляет золотую флейту и является эксклюзивным артистом фирмы Powell.

Мария Руднева-Лесовиченко, также лауреат всероссийских и международных конкурсов, выступит на органе.

Музыкальная программа

В программе вечера: произведения В. А. Моцарта, Ш.-М. Видора, З. Карг-Элерта, С. Франка и С. Шаминада. Зрители смогут насладиться великолепными интерпретациями классики.