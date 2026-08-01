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Дима Гаврилов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дима Гаврилов

Дима Гаврилов

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Стендап-концерт Димы Гаврилова в Большевик Лофт

Дима Гаврилов, известный комик и ведущий, представит свой стендап-концерт в пространстве Большевик Лофт. Это событие обещает стать вечером, полным юмора и искренности, ведь Дима знает, как заставить аудиторию смеяться до слёз.

О спектакле

На концерте Дима поделится своими жизненными историями и наблюдениями, затрагивая темы, близкие каждому из нас. Его стиль сочетает в себе иронию, сарказм и тепло, что позволяет зрителям не только смеяться, но и задумываться о важных вещах.

Место и атмосфера

Большевик Лофт, где пройдет мероприятие, славится необычной атмосферой и стильным дизайном. Это пространство идеально подходит для стендап-мероприятий, создавая уютную обстановку для общения между артистом и зрителем. Каждый уголок Лофта располагает к общению и открытию новых граней юмора.

Зачем стоит посетить

Если вы ищете способ провести вечер с близкими и поднять себе настроение, концерт Димы Гаврилова станет отличным выбором. И не забывайте: смех — лучшая терапия, и Дима привнесет в вашу жизнь именно тот заряд позитива, который вам так нужен!

Купить билет на концерт Дима Гаврилов

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Август
30 августа воскресенье
20:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1000 ₽

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