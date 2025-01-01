Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леонид Кулаков. Весенний тур
Киноафиша Леонид Кулаков. Весенний тур

Леонид Кулаков. Весенний тур

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Весенний стендап тур Леонида Кулакова

Леонид Кулаков - стендап-комик, который не боится выходить за рамки привычного юмора. Его выступления полны смелых и острых наблюдений о жизни, и каждый монолог - это своего рода откровение.

Честный и правдивый юмор

Кулаков привлекает зрителей своим уникальным стилем. Его юмор - это отклики на актуальные события, с которыми сталкиваются все мы. Он затрагивает темы, мимо которых невозможно пройти, предлагая свежий взгляд на привычные вещи.

Не только комедия

Выступления Кулакова - это не просто смех. Это возможность задуматься над важными вопросами, увидеть жизнь с другой стороны. С каждым новым туром он расширяет горизонты стендапа, а его преданные поклонники ждут каждый выход на сцену.

Не упустите шанс стать частью весеннего тура Леонида Кулакова. Этот комик точно оставит след в вашем сердце и подарит немало ярких эмоций!

Купить билет на концерт Леонид Кулаков. Весенний тур

Помощь с билетами
В других городах
Март
27 марта пятница
19:00
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
от 1800 ₽
28 марта суббота
19:00
Пересвет-арена Ростов-на-Дону, Целиноградская, 3
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Markul
16+
Хип-хоп
Markul
27 ноября в 19:00 Aura
от 2300 ₽
Дмитрий Колдун
12+
Поп
Дмитрий Колдун
13 декабря в 19:00 Воронежский концертный зал
от 1600 ₽
Виктор Комаров
18+
Юмор
Виктор Комаров
12 марта в 19:00 Воронежский ДК железнодорожников
от 1680 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше