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Сосо Павлиашвили
Билеты от 7500₽
Киноафиша Сосо Павлиашвили

Сосо Павлиашвили

18+
Возраст 18+
Билеты от 7500₽

О концерте/спектакле

Маэстро русской сцены с новым альбомом и любимыми хитами

Сосо Павлиашвили — популярный грузинский и российский певец, актер и автор песен, удостоенный множества титулов и наград. Его называют «королем восточной музыки», «маэстро русской сцены», «ангелом-хранителем» и «камертоном Грузии». Сосо — артист с уникальным голосом, чьи песни, такие как «Небо на ладоне» и «Помолимся за родителей», стали любимыми для миллионов слушателей.

Творческий путь и новый альбом
В декабре 2022 года Сосо Павлиашвили представил свой новый блюз-роковый альбом «Жизнь — это рок-н-ролл». Это музыкальная история, прошедшая сквозь всю жизнь артиста. В молодости Сосо пел в рок-группе, исполняя хард-рок и панк-рок, и теперь эти песни, спустя 42 года, звучат в новом альбоме. «Добро не пропадает никогда», — говорит Сосо, подчеркивая, как важны эти произведения для его творчества.

Концертная программа
На концертах Сосо Павлиашвили зрителей ждет не только исполнение хитов, ставших визитной карточкой артиста, но и новые композиции из его последнего альбома. Музыкальный вечер будет полон эмоций, гармонии и страсти, и каждый поклонник почувствует настоящую силу и искренность его исполнения.

Не пропустите концерт
Сосо Павлиашвили продолжает радовать своих поклонников искренней музыкой и уникальными выступлениями. Встречайте легенду на сцене и насладитесь его хиты и новыми произведениями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 12500 ₽
27 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽
25 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽
18 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 7500 ₽
19 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽
18 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽

Фотографии

Сосо Павлиашвили Сосо Павлиашвили Сосо Павлиашвили Сосо Павлиашвили

В ближайшие дни

6+
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от 500 ₽
Сироткин. Летний концерт
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от 1000 ₽
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