Маэстро русской сцены с новым альбомом и любимыми хитами

Сосо Павлиашвили — популярный грузинский и российский певец, актер и автор песен, удостоенный множества титулов и наград. Его называют «королем восточной музыки», «маэстро русской сцены», «ангелом-хранителем» и «камертоном Грузии». Сосо — артист с уникальным голосом, чьи песни, такие как «Небо на ладоне» и «Помолимся за родителей», стали любимыми для миллионов слушателей.

Творческий путь и новый альбом

В декабре 2022 года Сосо Павлиашвили представил свой новый блюз-роковый альбом «Жизнь — это рок-н-ролл». Это музыкальная история, прошедшая сквозь всю жизнь артиста. В молодости Сосо пел в рок-группе, исполняя хард-рок и панк-рок, и теперь эти песни, спустя 42 года, звучат в новом альбоме. «Добро не пропадает никогда», — говорит Сосо, подчеркивая, как важны эти произведения для его творчества.

Концертная программа

На концертах Сосо Павлиашвили зрителей ждет не только исполнение хитов, ставших визитной карточкой артиста, но и новые композиции из его последнего альбома. Музыкальный вечер будет полон эмоций, гармонии и страсти, и каждый поклонник почувствует настоящую силу и искренность его исполнения.

Не пропустите концерт

Сосо Павлиашвили продолжает радовать своих поклонников искренней музыкой и уникальными выступлениями. Встречайте легенду на сцене и насладитесь его хиты и новыми произведениями!