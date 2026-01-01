Спектакль Вечер Нины Шацкой

Вечер романса и фламенко в Арт-кафе театра Вахтангова

Арт-кафе театра Вахтангова приглашает зрителей на особенный вечер, который станет настоящим подарком для любителей романсов. В программе выступления — заслуженная артистка РФ Нина Шацкая. Она исполнит романсы, в том числе известный «По дороге в Загорск», написанный Александром Подболотовым на стихи Евгения Блажеевского.

Музыка фламенко от Артура Марутянца

Также на вечере выступит Артур Марутянц — мастер фламенко, гитарист, аранжировщик и композитор. Его музыкальные номера привнесут в программу необычайную атмосферу и помогут создать уникальное сочетание поэзии и музыки.

Для любителей романса и поэзии

Этот вечер станет настоящим праздником для всех ценителей творчества Евгения Блажеевского и романса в целом. Простая, но пронзительная лирика будет сопровождаться мелодиями, создающими особое настроение. Не упустите возможность провести вечер в компании замечательных исполнителей.