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Вечер Нины Шацкой
Киноафиша Вечер Нины Шацкой

Спектакль Вечер Нины Шацкой

16+
Возраст 16+

О спектакле

Вечер романса и фламенко в Арт-кафе театра Вахтангова

Арт-кафе театра Вахтангова приглашает зрителей на особенный вечер, который станет настоящим подарком для любителей романсов. В программе выступления — заслуженная артистка РФ Нина Шацкая. Она исполнит романсы, в том числе известный «По дороге в Загорск», написанный Александром Подболотовым на стихи Евгения Блажеевского.

Музыка фламенко от Артура Марутянца

Также на вечере выступит Артур Марутянц — мастер фламенко, гитарист, аранжировщик и композитор. Его музыкальные номера привнесут в программу необычайную атмосферу и помогут создать уникальное сочетание поэзии и музыки.

Для любителей романса и поэзии

Этот вечер станет настоящим праздником для всех ценителей творчества Евгения Блажеевского и романса в целом. Простая, но пронзительная лирика будет сопровождаться мелодиями, создающими особое настроение. Не упустите возможность провести вечер в компании замечательных исполнителей.

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