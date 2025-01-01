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Свидетелей надо прикончить
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Киноафиша Свидетелей надо прикончить

Спектакль Свидетелей надо прикончить

12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Детективный поворот судьбы

Могла ли себе представить простая телефонистка нотариальной конторы Алиса Постик, что однажды ее жизнь совершит головокружительный кульбит и превратится в настоящий детектив? В этом увлекательном спектакле зрителей ждет остросюжетное приключение, полное неожиданных поворотов и захватывающих событий.

Загадки и расследования

Одну из главных ролей в этой захватывающей истории исполнит Анри Гранден, юношеская любовь Алисы, который ныне является инспектором полиции. Этот неожиданный поворот в их судьбах станет катализатором множества интриг и тайн, которые необходимо раскрыть.

Атмосфера спектакля

Спектакль обещает погрузить зрителей в атмосферу детективного расследования, где каждая деталь имеет значение. Ожидайте динамичные сцены, захватывающие диалоги и непредсказуемые развязки, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного представления. Спектакль уже на подходе, и его премьера состоится в ближайшие дни. Подробности можно узнать на официальном сайте театра. Приходите и узнайте, как простая жизнь Алисы Постик превращается в настоящий детективный роман!

Режиссер
Александр Савельев
В ролях
Мария Остапенко
Вадим Райкин
Валерий Новиков
Александр Волочиенко
Павел Архипов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 600 ₽
27 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 800 ₽
18 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 600 ₽

Фотографии

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