Спектакль «От мычания до звучания» — музыкальное приключение для детей и их родителей в Мастерской Фоменко

Спектакль с необычным названием «От мычания до звучания» приглашает зрителей в увлекательный мир музыки. Это не простая лекция, а настоящая история, в которую увлечет профессор академии невыученных уроков Сан Саныч Скрипулькин. Он поведет юных почемучек и их родителей по захватывающим музыкальным тропам.

Исторические загадки музыки

Зрителей ждёт множество интересных историй, например:

как в пещерах первобытных людей впервые зазвучала музыка;

как Иоганн Себастьян Бах «спорил» с Богом;

как один жадный граф спрятал музыку Вивальди на двести лет.

Живая музыка в исполнении мастеров

В спектакле звучит живая музыка от музыкантов Мастерской, что делает представление ещё более захватывающим. Здесь вы услышите, как музыка живет в каждом из нас — в биении сердца, в ритме шагов и в нашем умении мечтать.

Кто на сцене

В роли профессора Скрипулькина выступают Юрий Титов и Николай Орловский. Основные действующие лица:

Первобытный человек с луком — Евгений Рогозинский;

Первобытный человек с бубном — Антон Сергеев;

Григорий I — Кирилл Морозов;

Гвидо д’Ареццо — Александр Макарцев;

Примадонна — Ева Бреннер;

Возлюбленный — Кирилл Морозов;

Иоганн Себастьян Бах — Дмитрий Карев.

Музыканты на сцене

В спектакле также участвуют:

Кирилл Морозов;

Ева Бреннер;

Светлана Жемчужина;

Дмитрий Карев;

Александр Макарцев;

Евгений Рогозинский;

Антон Сергеев;

Елена Слободчикова.

