От мычания до звучания
Спектакль От мычания до звучания

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 6+
Продолжительность 50 минут, без антракта
О спектакле

Спектакль «От мычания до звучания» — музыкальное приключение для детей и их родителей в Мастерской Фоменко

Спектакль с необычным названием «От мычания до звучания» приглашает зрителей в увлекательный мир музыки. Это не простая лекция, а настоящая история, в которую увлечет профессор академии невыученных уроков Сан Саныч Скрипулькин. Он поведет юных почемучек и их родителей по захватывающим музыкальным тропам.

Исторические загадки музыки

Зрителей ждёт множество интересных историй, например:

  • как в пещерах первобытных людей впервые зазвучала музыка;
  • как Иоганн Себастьян Бах «спорил» с Богом;
  • как один жадный граф спрятал музыку Вивальди на двести лет.

Живая музыка в исполнении мастеров

В спектакле звучит живая музыка от музыкантов Мастерской, что делает представление ещё более захватывающим. Здесь вы услышите, как музыка живет в каждом из нас — в биении сердца, в ритме шагов и в нашем умении мечтать.

Кто на сцене

В роли профессора Скрипулькина выступают Юрий Титов и Николай Орловский. Основные действующие лица:

  • Первобытный человек с луком — Евгений Рогозинский;
  • Первобытный человек с бубном — Антон Сергеев;
  • Григорий I — Кирилл Морозов;
  • Гвидо д’Ареццо — Александр Макарцев;
  • Примадонна — Ева Бреннер;
  • Возлюбленный — Кирилл Морозов;
  • Иоганн Себастьян Бах — Дмитрий Карев.

Музыканты на сцене

В спектакле также участвуют:

  • Кирилл Морозов;
  • Ева Бреннер;
  • Светлана Жемчужина;
  • Дмитрий Карев;
  • Александр Макарцев;
  • Евгений Рогозинский;
  • Антон Сергеев;
  • Елена Слободчикова.

Не пропустите возможность узнать больше о музыке и насладиться живым исполнением!

Режиссер
Юрий Титов
В ролях
Николай Орловский
Юрий Титов
Евгений Рогозинский
Антон Сергеев
Кирилл Морозов

Май
Июнь
Июль
30 мая суббота
14:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 2500 ₽
6 июня суббота
14:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽
7 июня воскресенье
14:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽
27 июня суббота
14:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽
12 июля воскресенье
14:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽
26 июля воскресенье
12:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽

