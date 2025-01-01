Меню
Василий Теркин
Киноафиша Василий Теркин

Спектакль Василий Теркин

Постановка
Школа драматического искусства 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль «Василий Тёркин»: Поэма, ставшая народной

Поэма Александра Твардовского — это поэтическая хроника Великой Отечественной войны, написанная в 1942-1944 годах. Творение автора постоянно дополнялось, отражая реальную ситуацию на фронте и переживания солдат. Главный герой, солдат Василий Тёркин, стал символом человеческой простоты, бесстрашия и потрясающего чувства юмора.

Среди читателей поэма быстро обрела популярность. Солдаты ждали новых приключений Тёркина и любили его как родного. Твардовскому писали письма с просьбами о продолжении истории, давали советы и даже высказывали недовольство по поводу сюжета. Народу так полюбился этот персонаж, что его главы переписывали и видоизменяли. Читатели массово писали продолжения. Автор, в свою очередь, был не против: ему было важно, чтобы поэма оставалась живой.

Масштаб работы создателей спектакля

В спектакле «Василий Тёркин» зрители смогут увидеть яркий игровой театр, погружающий в атмосферу того времени. Артисты и режиссёр Глеб Черепанов работают в традициях площадного театра, открытого для зрителя. Спектакль создаётся с акцентом на взаимодействие с публикой, что придаёт ему особую живость и энергетику.

Зачем приходить на спектакль?»

«Василий Тёркин» — не просто театральное представление. Это возможность прикоснуться к народному творчеству, понять, почему именно этот персонаж стал символом целой эпохи. Зрители смогут соприкоснуться с душевным звучанием стихов Твардовского и оценить, как они оживают на сцене.

Приходите на спектакль «Василий Тёркин» и узнайте, почему эта история вызывает такие сильные чувства и остаётся актуальной даже спустя десятилетия.

Режиссер
Глеб Черепанов
В ролях
Федор Леонов
Андрей Харенко
Игорь Лесов
Анастасия Фурсова
Николай Гонтар

Ноябрь
4 ноября вторник
19:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 800 ₽

