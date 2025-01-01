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Гамлет. Хроника одной ночи
Билеты от 400₽
Киноафиша Гамлет. Хроника одной ночи

Спектакль Гамлет. Хроника одной ночи

Постановка
Событие 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

«Гамлет» в современной интерпретации: «Хроника одной ночи»

Спектакль «Гамлет» в новой интерпретации предлагает зрителям уникальный взгляд на классическую пьесу Шекспира. Сюжет сжат, а пьеса перекроена в соответствии с замыслом режиссера. Использованы только те фрагменты, которые подчеркивают основную идею, что приводит к созданию «Хроники одной ночи» — ночи, которая должна расставить все точки над i.

Динамика и эмоции

В этом ярком и динамичном спектакле минималистичные декорации и сокращенное количество действующих лиц помогают сосредоточить внимание публики на трагедии и переживаниях главного героя. Традиционная пьеса «Гамлет» переосмысляется, очищается от лишнего и представляется зрителю в концентрированном формате, который позволяет воспринимать его на одном дыхании.

Нарастание напряжения

Ритм спектакля убыстряется с каждой сценой, страсти накаляются, и зритель не успевает задуматься о сомнениях и сожалениях. В душе Гамлета нарастает ярость, месть и всепоглощающее безумие. Чувство одиночества и непонимания отравляют его сущность и убивают душу, однако Гамлет сопротивляется до последнего.

Вопрос на миллион

Победит ли он? Вот в чем вопрос, который остается открытым до самого финала. Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и погрузиться в мир глубоких эмоций и философских размышлений.

Режиссер
Вадим Чибисов
В ролях
Максим Неделко
Михаил Каранаев
Алишер Жумаев
Ольга Воронина
Сергей Сафронов-Болшев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
17:15 от 400 ₽
1 августа
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 400 ₽

Фотографии

Гамлет. Хроника одной ночи Гамлет. Хроника одной ночи Гамлет. Хроника одной ночи Гамлет. Хроника одной ночи Гамлет. Хроника одной ночи Гамлет. Хроника одной ночи Гамлет. Хроника одной ночи Гамлет. Хроника одной ночи Гамлет. Хроника одной ночи Гамлет. Хроника одной ночи Гамлет. Хроника одной ночи Гамлет. Хроника одной ночи Гамлет. Хроника одной ночи Гамлет. Хроника одной ночи

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