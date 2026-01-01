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Варвара Щербакова. Женский cтендап
Киноафиша Варвара Щербакова. Женский cтендап

Варвара Щербакова. Женский cтендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап с Варварой Щербаковой в Краснодаре

В Краснодаре в ДК «Железнодорожников» пройдет стендап-концерт Варвары Щербаковой. Это уникальная возможность насладиться юмором, основанным на повседневных ситуациях, знакомых каждому — от соседей до учителей истории.

Ирония и самоирония

Концерт обязательно привлечет внимание тех, кто ценит иронию и самоиронию в юморе. Варвара Щербакова известна своим остроумным подходом к обычным жизненным ситуациям. Она заставит зрителей смеяться и задуматься о знакомых каждому проблемах и моментах.

Кто такая Варвара Щербакова?

Варвара Щербакова — яркая и харизматичная стендап-комедиантка, способная за короткое время завоевать сердца аудитории. Её повседневные наблюдения и смешные зарисовки сделают вечер незабываемым.

Не упустите шанс увидеть живое выступление одного из самых ярких талантов современного стендапа!

Исполнители
Щербакова В

Купить билет на концерт Варвара Щербакова. Женский cтендап

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В других городах
Октябрь
1 октября четверг
20:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
2 октября пятница
20:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2

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