Киноафиша Voskresenskii

Возраст 16+

Сольный концерт Voskresenskii

Молодой белорусский исполнитель Voskresenskii продолжает завоевывать сердца слушателей и зрителей. Его музыка взрывает социальные сети, а каждый новый проект вызывает интерес и доверие аудитории.

Ты, вероятно, уже слышал его на совместных треках, таких как «Три Телефона» с Scally Milano и «Бассок» с Платиной. Кроме того, Voskresenskii сотрудничал с известными артистами, такими как nkeeei, uniqe и Artem Shilovets, что лишь подчеркивает его растущую популярность.

Во время тура Voskresenskii готов поделиться своей энергией и уникальным стилем. Не упусти шанс стать частью этого незабываемого события!

Мы уверены, что концерт станет настоящим подарком для всех любителей качественной музыки. Рекомендуем готовиться заранее и не пропустить выступление.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
11 сентября пятница
18:00
Бар «Чё почём» Красноярск, Карла Маркса, 95, корп. 1
от 990 ₽
12 сентября суббота
18:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 990 ₽
17 сентября четверг
18:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 990 ₽
19 сентября суббота
18:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 340 ₽
25 сентября пятница
18:00
Mishkin & Mishkin Краснодар, Лаперуза, 3
от 990 ₽
26 сентября суббота
18:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 990 ₽
16 октября пятница
18:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 990 ₽
17 октября суббота
18:00
Drink Mall Казань, Николая Ершова, 1а, ГТРК Korston
от 1200 ₽
24 октября суббота
18:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 990 ₽
6 ноября пятница
18:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 990 ₽
8 ноября воскресенье
18:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 990 ₽

