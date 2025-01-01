Оркестр CAGMO. Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах

Симфоническое исполнение песен Ланы Дель Рей и Адель

Концертная программа от CAGMO обещает стать незабываемым событием для поклонников двух легендарных поп-див современности — Ланы Дель Рей и Адель. В исполнении симфонического оркестра и фортепиано, под светом мерцающих свечей, зрители смогут погрузиться в мир мелодий, полных эмоций и атмосферы.

Первый акт: Меланхолия Ланы Дель Рей

В первом акте прозвучат самые знаковые композиции Ланы Дель Рей, известные своей чувственностью и атмосферностью. В программе:

Summertime Sadness

Diet Mountain Dew

Young And Beautiful

Chemtrails Over The Country Club

Born To Die

West Coast

Dark Paradise

Art Deco

Brooklyn Baby

Salvatore

Video Games

Второй акт: Эмоции Адель

Во втором акте зрителей ждет мощное и искреннее исполнение хитов Адель. Вы услышите:

Rolling In The Deep

Set Fire to the Rain

Hometown Glory

Hello

Someone Like You

Skyfall

Love In The Dark

When We Were Young

Chasing Pavements

Send My Love (To Your New Lover)

Easy On Me

Не упустите возможность открыть для себя любимые композиции Ланы Дель Рей и Адель в живом исполнении оркестра CAGMO. Это музыкальное путешествие обещает стать незабываемым, наполненным эмоциями и атмосферой волшебства.