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Оркестр CAGMO. Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах
Билеты от 3300₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах

Оркестр CAGMO. Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 3300₽

О концерте/спектакле

Симфоническое исполнение песен Ланы Дель Рей и Адель

Концертная программа от CAGMO обещает стать незабываемым событием для поклонников двух легендарных поп-див современности — Ланы Дель Рей и Адель. В исполнении симфонического оркестра и фортепиано, под светом мерцающих свечей, зрители смогут погрузиться в мир мелодий, полных эмоций и атмосферы.

Первый акт: Меланхолия Ланы Дель Рей

В первом акте прозвучат самые знаковые композиции Ланы Дель Рей, известные своей чувственностью и атмосферностью. В программе:

  • Summertime Sadness
  • Diet Mountain Dew
  • Young And Beautiful
  • Chemtrails Over The Country Club
  • Born To Die
  • West Coast
  • Dark Paradise
  • Art Deco
  • Brooklyn Baby
  • Salvatore
  • Video Games

Второй акт: Эмоции Адель

Во втором акте зрителей ждет мощное и искреннее исполнение хитов Адель. Вы услышите:

  • Rolling In The Deep
  • Set Fire to the Rain
  • Hometown Glory
  • Hello
  • Someone Like You
  • Skyfall
  • Love In The Dark
  • When We Were Young
  • Chasing Pavements
  • Send My Love (To Your New Lover)
  • Easy On Me

Не упустите возможность открыть для себя любимые композиции Ланы Дель Рей и Адель в живом исполнении оркестра CAGMO. Это музыкальное путешествие обещает стать незабываемым, наполненным эмоциями и атмосферой волшебства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 3300 ₽

В других городах

Пермь, 16 августа
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
18:00 от 2800 ₽
Самара, 23 августа
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
18:00 от 2800 ₽
Новосибирск, 4 сентября
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
19:00 от 2800 ₽
Омск, 13 сентября
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
15:00 от 2800 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 3200 ₽
Екатеринбург, 26 октября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
18:00 от 2800 ₽
Воронеж, 26 октября
Воронежская филармония Воронеж, пл. Ленина, 11а
18:00 от 2800 ₽
Нижний Новгород, 25 ноября
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
19:00 от 2800 ₽

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