Оркестр CAGMO. Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах

Концертная программа от CAGMO обещает стать незабываемым событием для поклонников двух легендарных поп-див современности — Ланы Дель Рей и Адель. В исполнении симфонического оркестра и фортепиано, под светом мерцающих свечей, зрители смогут погрузиться в мир мелодий, полных эмоций и атмосферы.
В первом акте прозвучат самые знаковые композиции Ланы Дель Рей, известные своей чувственностью и атмосферностью. В программе:
Во втором акте зрителей ждет мощное и искреннее исполнение хитов Адель. Вы услышите:
Не упустите возможность открыть для себя любимые композиции Ланы Дель Рей и Адель в живом исполнении оркестра CAGMO. Это музыкальное путешествие обещает стать незабываемым, наполненным эмоциями и атмосферой волшебства.