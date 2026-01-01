Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Варшавская мелодия
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

Постановка
Ростовский молодежный театр 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Любовь в послевоенной Москве. Романтическая драма Леонида Зорина

Ростовский молодежный театр представляет спектакль «Варшавская мелодия», который погружает зрителей в атмосферу послевоенной Москвы. На сцене развернется трогательная история о любви, преданности и препятствиях, которые ставит перед влюбленными само общество.

Сюжет

В центре событий — полька Гелена, студентка московской консерватории, и Виктор, недавний солдат Красной Армии. Их судьбы переплетаются на фоне новых надежд и амбиций, однако счастье оказывается под угрозой. В 1947 году в СССР вводится запрет на браки с иностранцами, что становится непреодолимым барьером для влюбленных. Спектакль показывает, как молодые люди расстаются, но их пути пересекаются вновь через много лет. Эти неожиданная встреча заставляет задуматься о настоящем значении любви и жертвы.

Темы и настроение

«Варшавская мелодия» — это не просто романтическая драма. Спектакль затрагивает сложные вопросы о свободе выбора, любви и о том, как государственные решения могут разрушать жизни людей. Через призму личных переживаний героев мы видим более широкую картину общества и его требований.

О спектакле

При создании спектакля используется музыка, которая придаёт истории особую атмосферу. Зрители смогут насладиться не только актёрской игрой, но и живым исполнением произведений, отражающих дух тех времён.

Ростовский молодежный театр продолжает привлекать внимание зрителей своими актуальными и резонирующими с современностью спектаклями. Не упустите возможность стать частью этой трогательной истории, которая заставляет задуматься о многом.

Режиссер
Николай Русский
В ролях
Роман Меринов
Людмила Мелентьева
Александра Гусева
Светлана Лысенкова
Ирина Блинова

Купить билет на спектакль Варшавская мелодия

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
9 июня вторник
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Зойкина квартира
18+
Драма Классическая драма

Зойкина квартира

29 мая в 19:00 Ростовский молодежный театр
от 1200 ₽
Как я не стал взрослым
12+
Комедия

Как я не стал взрослым

27 сентября в 19:00 Ростовский ДК железнодорожников
от 1800 ₽
В списках не значился
16+
Драма

В списках не значился

9 июня в 19:00 Ростовский молодежный театр
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше