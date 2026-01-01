Спектакль Дама с собачкой (Большие гастроли)

В Ростовском академическом молодежном театре (РАМТ) проходит спектакль «Дама с собачкой», который стал частью проекта «Большие гастроли».
Данная интерпретация не является классической экранизацией рассказа Антона Чехова. Режиссер Денис Хуснияров предлагает современное прочтение, основанное на пьесе Алексея Житковского. Спектакль переносит зрителей в 70-е годы XX века и предлагает уникальный взгляд на известную историю.
Главные события происходят не в Ялте, а в типичном советском санатории в Кисловодске. Эта смена локации добавляет новую атмосферу и контекст, подчеркивая обыденность и особенность временного укрытия в советском курортном пространстве.
Сюжет сосредоточен на внутреннем преображении Гурова, главного героя. Режиссер исследует, как случайная встреча на курорте меняет судьбу персонажа и определяет его дальнейший путь. Этот аспект спектакля позволяет глубже задуматься о том, как моменты случайности могут оказывать значительное влияние на нашу жизнь.
