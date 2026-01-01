Спектакль Покровские ворота

Ностальгические «Покровские ворота» Леонида Зорина в Театре «Русская песня»

В Театре «Русская песня» вновь зазвучат ноты ушедших времён благодаря спектаклю по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота». Это история о коммунальной квартире 1950-х годов, где переплетаются судьбы, а страсти кипят, как никогда. Ностальгическая комедия приглашает зрителя взглянуть на прошлое, в котором даже горькие воспоминания могут приносить радость.

Сюжет и атмосфера

Спектакль мастерски передаёт атмосферу Москвы 50-х: летняя эстрада в городском парке, бегущие трамваи, проходные дворы и коммунальные квартиры, где люди жили как одна семья. Здесь звучат любимые песни из рупора граммофона, и герои драмы оживают на глазах у зрителей. Леонид Зорин создал трогательных персонажей, чьи искренние диалоги приглашают вас в прошлое, даже если оно наполнено печальными воспоминаниями.

Актерский состав

В спектакле участвуют:

Маргарита Павловна — народная артистка России Надежда Бабкина

Хоботов Лев Евгеньевич — заслуженный артист России Владимир Стержаков / Александр Обласов

Костик Ромин — Илья Ильиных

Велюров Аркадий Варламович — Олег Акулич / заслуженный артист России Вячеслав Манучаров / Андрей Носков

Людочка — Александра Никифорова / Кристина Неяскина

Савва Игнатьевич Ефимов — Александр Носик / Юрий Катаев

Соев — Иван Замотаев / Юрий Катаев

Также в спектакле участвует Московский государственный ансамбль «Русская песня» и балет «Живая планета». Не упустите возможность стать свидетелем этой яркой и насыщенной постановки, которая подарит вам атмосферу тепла, ностальгии и искренности.