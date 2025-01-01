Меню
Старший сын
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старший сын

Спектакль Старший сын

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова в театре Гоголя

В театре Гоголя готовят премьеру спектакля режиссёра Кирилла Пирогова по пьесе Александра Вампилова «Прощание в июне». Эта история о двух молодых людях, которые оказавшись в чужом пригороде, решают выдать себя за членов семьи владельца дома. Шутка перерастает в размышления о семейных узах и взаимопонимании, отражающую ценности благотворительного фонда «Семья вместе».

Сюжет и эмоциональный подтекст

Холодным весенним вечером двое молодых «нахалов», провожая случайных знакомых девушек, опоздали на последнюю электричку и застряли в глухом предместье. Обстоятельства заставляют их стучаться в двери, пока одна из квартир не открывается. Используя момент, молодые люди решают пошутить, не подозревая, что их авантюра может стать смыслом жизни для одного из них.

Спектакль «Старший сын» – это не просто комедия, а глубокая история о сердце, любви и доброте, где каждый зритель найдет отголосок своего опыта. Как подметил сам Вампилов: «Ничего нет страшнее духовного банкротства...»

Ценности и благотворительность

Это художественное событие открывает программу юбилейных мероприятий фонда «Семья вместе», который в 2025 году отметит свое 30-летие. Спектакль отражает важнейшие ценности фонда – семейную поддержку, взаимопонимание и заботу, позволяющие преодолевать жизненные испытания.

Часть продюсерских отчислений от каждого показа будет направлена на благотворительные программы фонда, посвящённые строительству семейных комнат и домов при детских больницах. Это важно для того, чтобы дети и родители могли оставаться вместе во время длительного лечения.

Внимание

В спектакле присутствуют сцены употребления табачной и алкогольной продукции. Помните, что курение и чрезмерное употребление алкоголя опасно для вашего здоровья.

Если вы цените комедии с глубоким эмоциональным подтекстом, не пропустите «Старшего сына» в театре Гоголя!

Купить билет на спектакль Старший сын

Помощь с билетами
Январь
18 января воскресенье
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
29 января четверг
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽

