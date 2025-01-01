Меню
Вадим Постильный. Стендап-концерт
Киноафиша Вадим Постильный. Стендап-концерт

Вадим Постильный. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вадим Постильный: новые горизонты комедии

Вадим Постильный — известный комик и участник популярных телевизионных проектов, таких как StandUp и Открытый Микрофон на ТНТ, а также Roast Battle на LabelCom. Его мастерство привлекло внимание широкой аудитории и сделало его одним из ярких представителей современного стендап-комедии.

О спектакле

В своем новом спектакле Вадим Постильный предлагает зрителям уникальный формат: в нем сочетаются комедия и элементы импровизации. Удивительные истории из жизни, остроумные observations и живое взаимодействие с аудиторией обещают незабываемую атмосферу.

Что ожидать

Зрителей ждут:

  • задорные шутки на актуальные темы;
  • неожиданные повороты сюжета;
  • познавательные моменты о жизни и быте молодежи.

Интересные факты

Вадим Постильный активно работает не только на сцене, но и в социальных сетях, где делится с подписчиками своими мыслями о жизни и искусстве. Его харизматичный стиль и искренность делают его одним из самых любимых комиков страны.

Не пропустите!

Если вы хотите провести вечер в компании острого ума и качественного юмора, не упустите шанс увидеть Вадима Постильного на сцене. Готовьтесь к смеху и приятным эмоциям!

Ноябрь
16 ноября воскресенье
21:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1200 ₽

