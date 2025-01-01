Поп-хиты на крыше с симфоническим оркестром

Симфоническое погружение в мир русских хитов в Roof Place

Те самые русские хиты, которые разрывали чарты и танцполы, прозвучат на крыше Roof Place в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra. Это уникальное событие погрузит вас в атмосферу романтики Санкт-Петербурга: крыша, залив, закат солнца и море отличной музыки!

В программе вечера

В программе концерта — самые известные хиты отечественных исполнителей: Руки Вверх, Иванушки Int., Тату, Андрей Губин, Звери, Леонид Агутин, Мумий Тролль, Жуки, Отпетые Мошенники, Ласковый май и многие другие. За два часа драйва и восторга зрители смогут насладиться любимыми композициями в уникальной аранжировке для симфонического оркестра.

Уникальная аранжировка и атмосфера

Петь будет весь зал — это проверено неоднократно! Олимпийский оркестр создаст атмосферу, в которой каждый зритель станет частью шоу. Популярные песни в оригинальных аранжировках подарят вам незабываемые эмоции и впечатления, отправив в удивительное музыкальное путешествие.

О Olympic Orchestra

Olympic Orchestra — известный коллектив из Санкт-Петербурга, объединивший в себе классических, джазовых и рок-музыкантов. Их творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый концерт становится оригинальным шоу, неотъемлемой частью которого является сам зритель.

Не упустите шанс стать частью незабываемого вечера, где поп-хиты и симфонический оркестр создадут непередаваемые эмоции!