Иммерсивный концерт: Мировые Рок-Хиты

Иммерсивный музыкальный вечер в особняке на Фонтанке
Приглашаем вас на уникальное событие, где архитектура становится неотъемлемой частью шоу. Объемные световые проекции преображают старинные стены особняка, создавая живую декорацию. На органе звучат культовые рок-хиты, мелодии раскрываются мощно и неожиданно, заполняя зал со всех сторон.
Каждый аккорд и каждая нота ощущаются по-новому: свет, звук и пространство сливаются в единый поток, позволяя вам стать активным участником этой динамичной игры музыки и света. Здесь классика формы сталкивается с дерзостью рока, привычные композиции обретают новые грани, а зрительный зал становится частью этой увлекательной интерпретации.
Исполнители и программа
Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание, что в программе концерта и составе артистов возможны изменения.
Исполнители на 31 января:
- Сергей Буслов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова и лауреат международных и всероссийских конкурсов.
- Николай Ковалевич (электробалалайка) — победитель многочисленных Всероссийских и международных конкурсов, стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь.
- Владимир Габитов (электроконтрабас) — талантливый музыкант и композитор, выпускник той же консерватории.
- Дмитрий Басурманов (перкуссия) — лауреат международных фестивалей и участник рекорда Гиннесса.
Исполнители на 7 февраля:
- Николай Бронзов (орган) — лауреат международных конкурсов и штатный органист в Гатчине.
- Наталья Коркина (фортепиано) — лауреат конкурсов и участник молодежной капеллы "Гармония".
- Анастасия Россиева (электроскрипка) — выпускница Нижегородской консерватории, активная концертная солистка.
- Николай Ковалевич (электробалалайка) — снова с нами, продолжая свою активную концертную деятельность.
- Дмитрий Басурманов (перкуссия) — также возвращается к нам на этот вечер.
Исполнители на 21 февраля:
- Александр Новоселов (орган) — лауреат международных конкурсов, активный концертирующий органист.
- Николай Ковалевич (электробалалайка) — продолжает свою концертную практику.
- Лилия Ситдыкова (скрипка) — выпускница Петербургской консерватории и солистка театра "Мюзик-холл".
- Владимир Габитов (электроконтрабас) — снова среди нас с новыми проектами.
- Дмитрий Басурманов (перкуссия) — завершаем наш ансамбль вновь знакомым мастером.
Исполнители на 28 февраля:
- Квинтет "Universal Cellos" состоит из:
- Александр Шпади (виолончель)
- Владимир Корнильев (виолончель)
- Александр Гумбарг (виолончель)
- Владимир Габитов (электроконтрабас)
- Марина Николя (клавишные)