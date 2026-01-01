Иммерсивный концерт: Мировые Рок-Хиты

Иммерсивный музыкальный вечер в особняке на Фонтанке

Приглашаем вас на уникальное событие, где архитектура становится неотъемлемой частью шоу. Объемные световые проекции преображают старинные стены особняка, создавая живую декорацию. На органе звучат культовые рок-хиты, мелодии раскрываются мощно и неожиданно, заполняя зал со всех сторон.

Каждый аккорд и каждая нота ощущаются по-новому: свет, звук и пространство сливаются в единый поток, позволяя вам стать активным участником этой динамичной игры музыки и света. Здесь классика формы сталкивается с дерзостью рока, привычные композиции обретают новые грани, а зрительный зал становится частью этой увлекательной интерпретации.

Исполнители и программа

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание, что в программе концерта и составе артистов возможны изменения.

Исполнители на 31 января:

Сергей Буслов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова и лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Николай Ковалевич (электробалалайка) — победитель многочисленных Всероссийских и международных конкурсов, стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь.

Владимир Габитов (электроконтрабас) — талантливый музыкант и композитор, выпускник той же консерватории.

Дмитрий Басурманов (перкуссия) — лауреат международных фестивалей и участник рекорда Гиннесса.

Исполнители на 7 февраля:

Николай Бронзов (орган) — лауреат международных конкурсов и штатный органист в Гатчине.

Наталья Коркина (фортепиано) — лауреат конкурсов и участник молодежной капеллы "Гармония".

Анастасия Россиева (электроскрипка) — выпускница Нижегородской консерватории, активная концертная солистка.

Николай Ковалевич (электробалалайка) — снова с нами, продолжая свою активную концертную деятельность.

Дмитрий Басурманов (перкуссия) — также возвращается к нам на этот вечер.

Исполнители на 21 февраля:

Александр Новоселов (орган) — лауреат международных конкурсов, активный концертирующий органист.

Николай Ковалевич (электробалалайка) — продолжает свою концертную практику.

Лилия Ситдыкова (скрипка) — выпускница Петербургской консерватории и солистка театра "Мюзик-холл".

Владимир Габитов (электроконтрабас) — снова среди нас с новыми проектами.

Дмитрий Басурманов (перкуссия) — завершаем наш ансамбль вновь знакомым мастером.

Исполнители на 28 февраля: