Иммерсивный концерт: Мировые Рок-Хиты
Возраст 6+

О концерте

Иммерсивный музыкальный вечер в особняке на Фонтанке

Приглашаем вас на уникальное событие, где архитектура становится неотъемлемой частью шоу. Объемные световые проекции преображают старинные стены особняка, создавая живую декорацию. На органе звучат культовые рок-хиты, мелодии раскрываются мощно и неожиданно, заполняя зал со всех сторон.

Каждый аккорд и каждая нота ощущаются по-новому: свет, звук и пространство сливаются в единый поток, позволяя вам стать активным участником этой динамичной игры музыки и света. Здесь классика формы сталкивается с дерзостью рока, привычные композиции обретают новые грани, а зрительный зал становится частью этой увлекательной интерпретации.

Исполнители и программа

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание, что в программе концерта и составе артистов возможны изменения.

Исполнители на 31 января:

  • Сергей Буслов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова и лауреат международных и всероссийских конкурсов.
  • Николай Ковалевич (электробалалайка) — победитель многочисленных Всероссийских и международных конкурсов, стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь.
  • Владимир Габитов (электроконтрабас) — талантливый музыкант и композитор, выпускник той же консерватории.
  • Дмитрий Басурманов (перкуссия) — лауреат международных фестивалей и участник рекорда Гиннесса.

Исполнители на 7 февраля:

  • Николай Бронзов (орган) — лауреат международных конкурсов и штатный органист в Гатчине.
  • Наталья Коркина (фортепиано) — лауреат конкурсов и участник молодежной капеллы "Гармония".
  • Анастасия Россиева (электроскрипка) — выпускница Нижегородской консерватории, активная концертная солистка.
  • Николай Ковалевич (электробалалайка) — снова с нами, продолжая свою активную концертную деятельность.
  • Дмитрий Басурманов (перкуссия) — также возвращается к нам на этот вечер.

Исполнители на 21 февраля:

  • Александр Новоселов (орган) — лауреат международных конкурсов, активный концертирующий органист.
  • Николай Ковалевич (электробалалайка) — продолжает свою концертную практику.
  • Лилия Ситдыкова (скрипка) — выпускница Петербургской консерватории и солистка театра "Мюзик-холл".
  • Владимир Габитов (электроконтрабас) — снова среди нас с новыми проектами.
  • Дмитрий Басурманов (перкуссия) — завершаем наш ансамбль вновь знакомым мастером.

Исполнители на 28 февраля:

  • Квинтет "Universal Cellos" состоит из:
    • Александр Шпади (виолончель)
    • Владимир Корнильев (виолончель)
    • Александр Гумбарг (виолончель)
    • Владимир Габитов (электроконтрабас)
    • Марина Николя (клавишные)

27 июня суббота
15:00
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
от 599 ₽
8 августа суббота
15:00
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
от 599 ₽

