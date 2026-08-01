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Вадим Казаченко
Билеты от 5500₽
Киноафиша Вадим Казаченко

Вадим Казаченко

18+
Возраст 18+
Билеты от 5500₽

О концерте

Вечер авторской музыки в баре Petter

Приглашаем вас на незабываемый вечер авторской музыки в уютной атмосфере бара Petter, где выступит талантливый исполнитель Вадим Казаченко. Этот вечер обещает быть полным эмоций и вдохновения, ведь его мелодии и тексты уже давно покорили сердца слушателей.

Хиты и новые композиции
Вадим Казаченко порадует гостей не только своими популярными хитами, но и новыми композициями, которые обещают стать любимыми. Насладитесь живым звучанием и уникальной атмосферой, которую создаст наш особенный гость.

Погружение в мир музыки и эмоций
Присоединяйтесь к нам в этот вечер, чтобы вместе погрузиться в мир музыки и эмоций, провести время в компании единомышленников и насладиться магией авторской музыки.

Купить билет на концерт Вадим Казаченко

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Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
21 августа пятница
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
25 сентября пятница
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
22 октября четверг
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
20 ноября пятница
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
22 декабря вторник
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
9 января суббота
20:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 6500 ₽
13 февраля суббота
20:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽

В ближайшие дни

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