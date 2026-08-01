Рокмотофиеста 2026

С 14 по 15 августа 2026 года в Москве пройдет уникальный трибьют-фестиваль РокМотоФиеста. Этот фестиваль обещает стать настоящим праздником для любителей рок-музыки, мотоциклов и ярких развлечений.
Вас ждут два дня хитов мирового рока, которые исполнят ведущие трибьют-банды страны: RAMMproJect, HEAVY RAIN и ROCK MANIA. С нами вы сможете насладиться качественными и знакомыми композициями от PRODIGY, RAMMSTEIN, LINKIN PARK, LIMP BIZKIT и многих других.
Кроме музыки, фестиваль предложит множество развлечений:
Фестиваль пройдет на открытом воздухе, что позволит насладиться свежим воздухом и теплым летним вечером. Для удобства гостей будет организован палаточный лагерь, парковка для мототехники, а также снабжение питьевой водой и пункт зарядки для средств связи.
Следите за обновлениями программы на официальной странице фестиваля в ВКонтакте - информация может дополняться и меняться!
Вход на фестиваль осуществляется по билету, который можно приобрести заранее или в день мероприятия. Дети до 12 лет проходят на фестиваль БЕСПЛАТНО при наличии документа, подтверждающего возраст. Дети до 14 лет могут находиться на территории фестиваля только в сопровождении взрослых.
Приготовьтесь к незабываемым выходным в мире рока и мотоциклов на РокМотоФиеста!