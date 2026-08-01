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Рокмотофиеста 2026
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Киноафиша Рокмотофиеста 2026

Рокмотофиеста 2026

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

РокМотоФиеста: фестиваль рока и мотоциклов в Москве

С 14 по 15 августа 2026 года в Москве пройдет уникальный трибьют-фестиваль РокМотоФиеста. Этот фестиваль обещает стать настоящим праздником для любителей рок-музыки, мотоциклов и ярких развлечений.

Насыщенная программа и атмосфера

Вас ждут два дня хитов мирового рока, которые исполнят ведущие трибьют-банды страны: RAMMproJect, HEAVY RAIN и ROCK MANIA. С нами вы сможете насладиться качественными и знакомыми композициями от PRODIGY, RAMMSTEIN, LINKIN PARK, LIMP BIZKIT и многих других.

Кроме музыки, фестиваль предложит множество развлечений:

  • Фаер-шоу и ночные киносеансы;
  • Катание на мото- и квадроциклах;
  • Показы коллекций одежды от московских дизайнеров;
  • Конкурсы и розыгрыши с харизматичным ведущим Misha Mar;
  • Ночная дискотека для самых стойких!

Удобства для гостей

Фестиваль пройдет на открытом воздухе, что позволит насладиться свежим воздухом и теплым летним вечером. Для удобства гостей будет организован палаточный лагерь, парковка для мототехники, а также снабжение питьевой водой и пункт зарядки для средств связи.

Следите за обновлениями программы на официальной странице фестиваля в ВКонтакте - информация может дополняться и меняться!

Правила посещения фестиваля

Вход на фестиваль осуществляется по билету, который можно приобрести заранее или в день мероприятия. Дети до 12 лет проходят на фестиваль БЕСПЛАТНО при наличии документа, подтверждающего возраст. Дети до 14 лет могут находиться на территории фестиваля только в сопровождении взрослых.

Важная информация для посетителей

  • Экологический сбор: 300 рублей (оплачивается на входе);
  • Пронос еды и напитков в стеклянной таре ЗАПРЕЩЕН;
  • Медицинская помощь предоставляется дежурной медицинской бригадой на фестивале;
  • Ответственность за ценные вещи, оставленные в авто или палатке, несет посетитель;
  • Вход на фестиваль с опасными предметами ЗАПРЕЩЕН.

Приготовьтесь к незабываемым выходным в мире рока и мотоциклов на РокМотоФиеста!

Купить билет на концерт Рокмотофиеста 2026

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Август
14 августа пятница
15:00
Парк киноприключений «Мастер Панин» Москва, 2-й Сетуньский пр., 3

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