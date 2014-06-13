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Главные музыкальные фестивали в Петербурге

С июня по август в Санкт-Петербурге пройдут главные музыкальные open-air фестивали, этим летом город снова превратится в столицу громких ритмов и атмосферных вечеров под открытым небом! Обязательно посетите эти события летом 2025 года!

 

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Stereoleto-2025
Stereoleto-2025
поп, рок, фестиваль
Пикник Афиши 2025. Санкт-Петербург
Пикник Афиши 2025. Санкт-Петербург
поп, рок, фестиваль, хип-хоп
Emoland Fest
Emoland Fest
фестиваль
II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. Открытие
II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. Открытие
джаз, фестиваль
II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. Закрытие
II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. Закрытие
джаз, фестиваль
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Stereoleto 2025 в Санкт-Петербурге

Где: Севкабель Порт

Когда: 13-14 июня

24-й международный фестиваль Stereoleto — культовое музыкальное событие Петербурга, где нет границ жанрам и форматам. На сцене в этом году — «КИНО», Ёлка, ЛСП, Нейромонах Феофан, Billy’s Band, Terelya и десятки других артистов от попа до фолк-рейва и постпанка.

Каждый год — новый лайн-ап, а значит, только свежие открытия и любимые имена. Фуд-корт Stereofood, дизайнерский маркет Stereomarket, уютные лаунж-зоны с видом на Финский залив и арт-объекты — всё для атмосферных выходных.

Билеты уже в продаже. Не пропусти главный open-air Петербурга!

Фестиваль EMOLAND 2025 в Санкт-Петербурге

Где: Open-air пространство «Зеленая сцена»

Когда: 19 июля

19 июля команда EMOLAND проведёт третий одноимённый фестиваль, который соберёт любителей живой музыки и ночных вечеринок.

Две сцены на площадке «Зелёная Сцена» станут местом выступлений артистов с мощными живыми сетами. А после основного шоу — традиционная ночная вечеринка в клубе «Космонавт», которая продлится до утра.

Фестиваль EMOLAND — это энергия, эмоции и насыщенная программа без перерывов.

II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль

Где: Большой зал Петербургской филармонии и другие

Когда: 21-21 июля 2025

Летом 2025 года в Северной столице вновь прозвучит джаз мирового уровня — в рамках второго Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля.

Фестиваль объединит на одной сцене выдающихся музыкантов из России, Европы, США и Азии. В программе — классический джаз, импровизация, кросс-жанровые проекты и выступления молодых талантов. Концерты пройдут под открытым небом и на знаковых культурных площадках города.

Фестиваль станет не только музыкальным событием, но и площадкой для профессионального диалога: в расписании — мастер-классы, лекции, джем-сейшны и творческие встречи. II Санкт-Петербургский джазовый фестиваль — это праздник свободы, ритма и вдохновения в самом сердце города.

Пикник Афиши 2025 в Санкт-Петербурге

Где: ЦПКиО им. Кирова

Когда: 9 августа 2025

9 августа Елагин остров снова станет центром летней музыкальной жизни. Один из самых ожидаемых open-air фестивалей возвращается с новой программой и привычной атмосферой свободы, музыки и городского пикника.

Пикник Афиши — это сцены с выступлениями актуальных артистов, зоны отдыха на траве, гастрономия, активности и пространство для вдохновения. В 2025 году фестиваль продолжает свою культурную традицию, отмечая более двадцати лет истории.

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