Концерт Петра Налича в «Magnus Locus»

В музыкальном клубе «Magnus Locus» состоится концерт известного исполнителя Петра Налича. В программе вечера – очаровательные городские и цыганские романсы, гусарские баллады о любви и разгульной жизни, а также авторские песни певца и романс Глинки.

Концерт особенно понравится поклонникам романтической музыки и любителям классических мелодий. Пётр Налич обещает зрителям незабываемые эмоции и атмосферу мягкой ностальгии.

«Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей...» – именно с этой интонацией мы с моими друзьями музыкантами выйдем на сцену», – делится артист перед выступлением.

Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой и провести вечер в компании талантливых исполнителей!