Алексей Глызин
Киноафиша Алексей Глызин

Алексей Глызин

Возраст 18+
О концерте

Вечер ностальгии с Алексеем Глызиным

Музыкант Алексей Глызин, чьи песни стали настоящими шедеврами советской эстрады, выступит в музыкальном клубе «Magnus Locus». Этот артист известен не только своим талантом, но и тем, что его творчество оставило неизгладимый след в сердце миллионов зрителей.

Звезда советской сцены

Алексей Глызин — главный романтик советской эстрады. Он был участником таких коллективов, как «Добры молодцы», «Самоцветы», «Ритм» и «Веселые ребята». Концерты «Веселых ребят» проходили с успехом не только в СССР, но и за его пределами: в Америке, Италии и Финляндии. Композиции, такие как «Автомобили», «Не волнуйтесь, тетя» и «Бродячие артисты» быстро завоевали популярность и стали любимыми у публики.

Вечные хиты

Лиричность и драматизм песен Глызина в сочетании с запоминающимися мелодиями делают такие композиции, как «Зимний сад», «Ты не ангел», «Пепел любви» и «Поздний вечер в Сорренто», настоящими шлягерами. Эти песни поют не только тогда, но и сейчас, вызывая в слушателях глубокие эмоции.

Приходите на концерт

Готовы окунуться в атмосферу прошлого и услышать живое исполнение бессмертных хитов? Настройте себя на вечер ностальгии и наслаждайтесь музыкой, которая способна затронуть самые нежные струны души.

Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
3 июля пятница
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
4 сентября пятница
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
16 октября пятница
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
27 ноября пятница
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

