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В ожидании сердца
Билеты от 1500₽
Киноафиша В ожидании сердца

Спектакль В ожидании сердца

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Миллиардер в ожидании пересадки сердца

Москва. Кардиоцентр. В Президентской палате Олег Борисович Алапаев, миллиардер и президент фирмы «Цветметсплав», ожидает пересадки сердца. Вокруг него собраны самые близкие люди: сын, жена, друг и бывшая любовь. Главный врач больницы, Гугуша Тарасович, и старшая медсестра Иветта делают все возможное, чтобы помочь своему пациенту — найти подходящее сердце, провести пересадку и помочь ему выздороветь.

Жизнь и размышления о будущем

В ожидании своего нового сердца Олег Борисович пытается наладить отношения с близкими, много вспоминает и говорит о прошлом, думает о будущем и о том, что ждёт его «после». На сцене развернется драма о жизни и втором шансе, где-то будет смешно, а где-то возьмет за душу. Узнаваемые образы заставляют задуматься о том, что делать, когда ждешь новое сердце.

Состав спектакля

В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами:

  • Олег Борисович Алапаев, президент фирмы «Цветметсплав» – Всеволод Николаевич Шиловский, Народный артист Российской Федерации
  • Мать Евсевия, его первая жена – Виктория Пархоменко / Татьяна Ястребова
  • Элеонора, его третья жена – Мадина Дасаева / Юлия Латышева
  • Денис, его сын от второго брака – Александр Гурьянов / Никита Шилкин
  • Виктория, журналистка – Евгения Ядрец
  • Игорь Богданович Лютиков, вице-президент фирмы «Цветметсплав» – Глеб Гузей
  • Гугуша Тарасович Степаношвили, главный врач кардиоцентра «Именины сердца» – Сергей Рожнов
  • Иветта Григорьевна, старшая медсестра – Анна Чепенко
  • Зоя Хренова, мать реципиента – Татьяна Дербенёва
Режиссер
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский
В ролях
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский
Виктория Пархоменко
Татьяна Ястребова
Татьяна Ястребова
Александр Гурьянов
Мадина Дасаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
18:00 от 1500 ₽

Фотографии

В ожидании сердца В ожидании сердца В ожидании сердца В ожидании сердца В ожидании сердца В ожидании сердца

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