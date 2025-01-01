Спектакль В ожидании сердца

Миллиардер в ожидании пересадки сердца

Москва. Кардиоцентр. В Президентской палате Олег Борисович Алапаев, миллиардер и президент фирмы «Цветметсплав», ожидает пересадки сердца. Вокруг него собраны самые близкие люди: сын, жена, друг и бывшая любовь. Главный врач больницы, Гугуша Тарасович, и старшая медсестра Иветта делают все возможное, чтобы помочь своему пациенту — найти подходящее сердце, провести пересадку и помочь ему выздороветь.

Жизнь и размышления о будущем

В ожидании своего нового сердца Олег Борисович пытается наладить отношения с близкими, много вспоминает и говорит о прошлом, думает о будущем и о том, что ждёт его «после». На сцене развернется драма о жизни и втором шансе, где-то будет смешно, а где-то возьмет за душу. Узнаваемые образы заставляют задуматься о том, что делать, когда ждешь новое сердце.

Состав спектакля

В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами: