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Волшебник Изумрудного города
Билеты от 1000₽
Киноафиша Волшебник Изумрудного города

Спектакль Волшебник Изумрудного города

Постановка
Вернадского 13 6+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Волшебные приключения в театре на Вернадского

Каждый ребенок хоть раз мечтал оказаться в удивительной стране, где живут добрые и злые феи, а также невероятные существа. Это мир, где все разговаривают на одном языке: люди, звери и даже огородное пугало. Здесь все подчиняется одному закону — волшебству!

Сюжет и приключения

В этой волшебной стране зрителей ждут захватывающие приключения, полные опасностей. Но не стоит переживать: в финале всегда побеждает добро! Дружба, смелость и добрые сердца героев помогут им преодолеть все преграды и исполнить свои заветные желания.

Путешествие к мудрости и смелости

Каждое путешествие оставляет незабываемый след в сердце. На сцене зрители увидят, как герои становятся смелыми и мудрыми, преодолевая трудности на своем пути. Эта история напоминает о том, как важно возвращаться домой, ведь именно там нас ждут родные и близкие.

Интересные факты о спектакле

Спектакль «Страна чудес» — это не только волшебная история, но и яркое визуальное представление. Уникальные костюмы и декорации создают атмосферу настоящего волшебства. Музыкальное сопровождение порадует даже самых взыскательных зрителей.

Не упустите возможность окунуться в мир фантазии и волшебства! Приходите на спектакль и отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с героями!

Режиссер
Елена Громова
В ролях
Евгения Войцеховская
Галина Цыганкова
Анна Андрусенко
Алиса Замятина
Дина Запорникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽
28 сентября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽
12 октября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽

Фотографии

Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города

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