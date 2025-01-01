Меню
Пинать мужа нежно
Билеты от 2500₽
Киноафиша Пинать мужа нежно

Спектакль Пинать мужа нежно

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Абсурдная комедия о любви и браке

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Что происходит, когда женщины остаются наедине с мыслями о браке?» Эта абсурдная комедия, основанная на реальных событиях, расскажет о том, как за непрекращающимся дождем, в одном отеле и в компании трех подруг, возникают откровенные разговоры о любви и жизни.

Сюжет и персонажи

На сцене разворачиваются истории о настоящих чувствах, переживаниях и смехе, которые будут понятны каждой женщине. Несмотря на то что все мужчины в спектакле играются одним актером, это не мешает блестящим взаимодействиям и комическим ситуациям. Вы увидите, как истории подруг могут быть очень схожи — иногда до слез, а иногда до смеха.

Исполнители ролей

В спектакле задействованы следующие талантливые актеры:

  • Диана — Мария Кузнецова / Алина Туравинина
  • Рита — Ксения Бевзова / Ирина Щенина
  • Таня — Алина Гавриленко / Евгения Гуранова
  • Кеша, Евгений, Альберт, Слава — Сергей Куликов / Эрик Галлямов

Команда спектакля

Режиссура — Алина Туравинина, драматургия — Ольга Которова, художник — Александра Дёма. Каждая из этих личностей вносит свой уникальный вклад, создавая запоминающееся театральное представление.

Приходите, чтобы посмеяться над ситуациями, которые когда-то могли довести вас до слез. Не упустите возможность погрузиться в мир юмора и откровенности!

Купить билет на спектакль Пинать мужа нежно

Январь
12 января понедельник
19:00
Театр живого действия Москва, Дубининская, 41, стр. 1
от 2500 ₽
24 января суббота
19:00
Театр живого действия Москва, Дубининская, 41, стр. 1
от 2500 ₽

