Спектакль Пинать мужа нежно

Абсурдная комедия о любви и браке

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Что происходит, когда женщины остаются наедине с мыслями о браке?» Эта абсурдная комедия, основанная на реальных событиях, расскажет о том, как за непрекращающимся дождем, в одном отеле и в компании трех подруг, возникают откровенные разговоры о любви и жизни.

Сюжет и персонажи

На сцене разворачиваются истории о настоящих чувствах, переживаниях и смехе, которые будут понятны каждой женщине. Несмотря на то что все мужчины в спектакле играются одним актером, это не мешает блестящим взаимодействиям и комическим ситуациям. Вы увидите, как истории подруг могут быть очень схожи — иногда до слез, а иногда до смеха.

Исполнители ролей

В спектакле задействованы следующие талантливые актеры:

Диана — Мария Кузнецова / Алина Туравинина

Рита — Ксения Бевзова / Ирина Щенина

Таня — Алина Гавриленко / Евгения Гуранова

Кеша, Евгений, Альберт, Слава — Сергей Куликов / Эрик Галлямов

Команда спектакля

Режиссура — Алина Туравинина, драматургия — Ольга Которова, художник — Александра Дёма. Каждая из этих личностей вносит свой уникальный вклад, создавая запоминающееся театральное представление.

Приходите, чтобы посмеяться над ситуациями, которые когда-то могли довести вас до слез. Не упустите возможность погрузиться в мир юмора и откровенности!