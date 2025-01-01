Меню
Киноафиша Репанутые

Спектакль Репанутые

12+
Режиссер Илья Леонов, Дмитрий Кривочуров
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Уникальное музыкальное комедийное шоу в джаз-клубе Ритм-блюз

Приготовьтесь к незабываемому вечеру в необычном формате! Данное шоу представляет собой синтез театра, концерта и иммерсивного перформанса. Сюжет разворачивается в джаз-клубе, где оркестр готовится к своему важнейшему выступлению. Их ждёт музыкальный критик, чья рецензия может кардинально изменить судьбу коллектива.

Музыка, которая объединяет жанры

Но в самый ответственный момент все идет наперекосяк. Продюсер решает уволить барабанщика, и музыканты, недовольные жесткими правилами, требуют творческой свободы. Здесь начинается настоящая революция: кто же выйдет победителем в этом противостоянии? Играть по правилам или сжечь все мосты?

Разнообразие музыкальных стилей

В спектакле вы сможете насладиться живой музыкой самых разных жанров. Звучат как классические произведения Джузеппе Верди, так и джазовые стандарты, например, «Take Five» Пола Дезмонда. Но это лишь малая часть репертуара. Вас ждет также знакомство с рок-хитами «Короля и Шута», поп-композициями Billie Eilish и хитами советской эстрады. Не обойдется и без культовых саундтреков из «Бриллиантовой руки», а также зажигательных народных мелодий, например, «Hava Nagila».

Погружение в атмосферу шоу

Забудьте о привычных рамках сцены и зала. В этом спектакле границы стираются: зритель оказывается внутри оркестра, где каждое движение, крик и даже фальшивая нота становятся важной частью общего звукового полотна. Это интерактивный опыт, который не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Расписание

18 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 2500 ₽
2 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 2500 ₽

