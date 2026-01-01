В ожидании чуда-3
Возраст 0+

О концерте

Концерты для будущих мам в Новосибирской филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии проходят концерты для будущих мам в рамках цикла «В ожидании чуда». Ансамбль «Маркелловы голоса» исполнит тщательно отобранные шедевры мировой музыкальной культуры, создавая атмосферу семейного счастья и радости.

Музыкальная терапия для мам

Цикл концертов «В ожидании чуда» — это уникальное событие, посвященное будущим матерям. В столь важное время каждая женщина нуждается в положительных эмоциях и поддержке. Музыкальные программы способствуют восстановлению психологического равновесия и снятию напряжения, оказывая благотворное влияние на развитие ребенка.

Уютные концерты в Музыкальной Гостиной

Несколько раз в сезон по воскресеньям открываются двери уютной Музыкальной Гостиной. Здесь в исполнении лучших музыкантов Новосибирска звучат шедевры мировой музыкальной культуры. Аналогичные музыкальные мероприятия для беременных практикуются во всем мире и, как показывают исследования, положительно сказываются на самочувствии женщин.

Концерты помогают снять усталость и напряжение, а также способствуют гармоничному развитию малыша. Будущие мамы смогут почувствовать, какие эмоции испытывает их ребёнок на концерте, что создаст незабываемые моменты в ожидании нового этапа жизни.

Погружаясь в музыку, будущие мамы не только укрепляют связь с малышом, но и наполняют свое сердце радостью материнства.

 

21 февраля воскресенье
16:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 600 ₽

