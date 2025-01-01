«Ха! Мы! Лучшее! Очень смешно!» — Концерт в Новосибирске

На сцене Бродячей собаки пройдет уникальное событие — концерт «Ха! Мы! Лучшее! Очень смешно!». Это не просто концерт, а настоящий праздник юмора, который подарит зрителям море позитива и ярких эмоций.

Что вас ждет на концерте?

Концерт объединит лучших комиков и юмористов, которые порадуют зрителей своими остроумными шутками и захватывающими номерами. В программе — как новые, так и проверенные временем выступления, которые уже успели завоевать любовь публики.

Интересные факты

«Ха! Мы!» — это проект, который зародился в 2015 году и с тех пор успел завоевать популярность не только в России, но и за ее пределами.

В концертах принимают участие не только известные комики, но и молодые таланты, которые готовы удивить зрителей своими идеями.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем не откладывать покупку, так как интерес к этому мероприятию велик, и места могут быстро распродаться.

Не пропустите шанс увидеть «Ха! Мы! Лучшее! Очень смешно!» — это будет незабываемый вечер, который зарядит вас положительными эмоциями!