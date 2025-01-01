Меню
Ярослав Сумишевский
Киноафиша Ярослав Сумишевский

Ярослав Сумишевский

12+
Возраст 12+

О концерте

Ярослав Сумишевский: концерт, который нельзя пропустить

«Артист, которого выбрал народ» — так часто говорят о Ярославе Сумишевском. Уникальный голос, трогательные тексты и несомненный талант сделали его любимцем публики. Его феномен продолжает покорять сердца зрителей по всей стране.

Ярослав прошел непростой путь: от музыкальной школы в небольшом городке под Сахалином до аншлагов в Кремлевском дворце. Сейчас он занимает одну из ведущих позиций среди гастролирующих исполнителей в России, добившись популярности благодаря собственным усилиям.

Причины популярности

Артист любим миллионами за свою простоту, открытость и искренность. Широкую известность Ярослав приобрел благодаря участию в таких известных телешоу, как «Маска», «Аватар» и «Три аккорда», а также внёс свой вклад, став номинантом престижных премий «Виктория», «Песня года» и «Шансон года».

Музыкальная программа

Специально к концерту Ярослав готовит уникальную программу. Зрители смогут услышать как знакомые хиты в новых аранжировках, так и совершенно новые треки. На концерте артист расскажет о своем творческом пути — от первых синглов, навсегда оставивших след в его сердце, до мелодий, изменивших его жизнь.

Атмосфера концерта

Каждое выступление Ярослава Сумишевского сопровождается продуманным светом и качественным живым звучанием, что подчеркивает значимость его концертов. Это не просто музыкальное событие, а настоящее погружение в мир эмоций и чувств.

Не упустите возможность стать частью этого уникального вечера, который оставит незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт Ярослав Сумишевский

В других городах
Январь
Февраль
19 января понедельник
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 1800 ₽
20 января вторник
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 2200 ₽
6 февраля пятница
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1800 ₽
9 февраля понедельник
19:00
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
от 1800 ₽

