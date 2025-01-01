Меню
Ансамбль ВДВ «Голубые береты»
Ансамбль ВДВ «Голубые береты»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт ансамбля «Голубые береты»

30 сентября на сцене КК им. В. Маяковского в Новосибирске состоится юбилейный концерт группы «Голубые береты». Это событие приурочено к 40-летию со дня основания ансамбля воздушно-десантных войск.

История ансамбля

Первый концерт «Голубых беретов» прошел 19 ноября 1985 года в Кабуле, на базе 350-го ПДП 103-й Гвардейской Воздушно-десантной дивизии. С первого выступления художественным руководителем коллектива стал Сергей Яровой. Все участники группы награждены почётным званием Заслуженный артист России.

Творчество и достижения

Ансамбль «Голубые береты» исполняет исключительно песни собственного сочинения. Группа стала первым победителем Всесоюзного телевизионного конкурса «Когда поют солдаты» и дважды удостаивалась премии «Шансон года». Их песни, такие как «Синева», «Небо августа», «Ордена не продаются» и «Офицерушка», полюбились не только военнослужащим, но и широкой аудитории.

Новая юбилейная программа

Концерт ансамбля — это правдивый рассказ о службе и подвиге русского солдата, о чести, достоинстве и любви. На юбилейном концерте «Голубые береты» представят новую программу, посвящённую нашим воинам на фронте, где они неоднократно выступали перед бойцами.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события и насладиться музыкой, которая согревает сердца!

Купить билет на концерт Ансамбль ВДВ «Голубые береты»

В других городах
Сентябрь
30 сентября вторник
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 1700 ₽

Фотографии

Ансамбль ВДВ «Голубые береты» Ансамбль ВДВ «Голубые береты» Ансамбль ВДВ «Голубые береты» Ансамбль ВДВ «Голубые береты» Ансамбль ВДВ «Голубые береты» Ансамбль ВДВ «Голубые береты» Ансамбль ВДВ «Голубые береты»

