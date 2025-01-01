Ансамбль ВДВ «Голубые береты»

30 сентября на сцене КК им. В. Маяковского в Новосибирске состоится юбилейный концерт группы «Голубые береты». Это событие приурочено к 40-летию со дня основания ансамбля воздушно-десантных войск.
Первый концерт «Голубых беретов» прошел 19 ноября 1985 года в Кабуле, на базе 350-го ПДП 103-й Гвардейской Воздушно-десантной дивизии. С первого выступления художественным руководителем коллектива стал Сергей Яровой. Все участники группы награждены почётным званием Заслуженный артист России.
Ансамбль «Голубые береты» исполняет исключительно песни собственного сочинения. Группа стала первым победителем Всесоюзного телевизионного конкурса «Когда поют солдаты» и дважды удостаивалась премии «Шансон года». Их песни, такие как «Синева», «Небо августа», «Ордена не продаются» и «Офицерушка», полюбились не только военнослужащим, но и широкой аудитории.
Концерт ансамбля — это правдивый рассказ о службе и подвиге русского солдата, о чести, достоинстве и любви. На юбилейном концерте «Голубые береты» представят новую программу, посвящённую нашим воинам на фронте, где они неоднократно выступали перед бойцами.
Не упустите возможность стать частью этого значимого события и насладиться музыкой, которая согревает сердца!