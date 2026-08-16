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В гостях у Бабы-яги
Билеты от 1000₽
Киноафиша В гостях у Бабы-яги

Спектакль В гостях у Бабы-яги

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Волшебный мир русских народных сказок для детей от 6 лет

В Доме сказок «Жили-Были» вскоре откроется уникальная возможность посетить избушку Бабы-яги. Это мероприятие позволит юным зрителям узнать о многообразии русской народной традиции.

Добрая Баба-яга встречает гостей, чтобы показать старинную утварь, о которой дети читали в сказках. Она загадает загадки и расскажет о сказках, которые увлекали не одно поколение. Самые смелые смогут пролезть через волшебную печку и оказаться на полатях — это станет незабываемым приключением!

Кроме того, вместе с Машенькой ребята смогут переодеться в народные костюмы и поводить хороводы. Это мероприятие идеально подойдет для детей, интересующихся русским фольклором и традиционной культурой.

Как подготовиться к мероприятию

Рекомендуемый возраст участников — от 6 лет. Продолжительность программы составит 60 минут. Просим вас не забыть сменную обувь для комфортного участия в событии.

Купить билет на спектакль В гостях у Бабы-яги

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
16 августа воскресенье
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
22 августа суббота
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
24 августа понедельник
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
27 августа четверг
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
28 августа пятница
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
30 августа воскресенье
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
3 сентября четверг
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
7 сентября понедельник
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
10 сентября четверг
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
12 сентября суббота
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15 сентября вторник
13:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
14:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
21 сентября понедельник
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
25 сентября пятница
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
28 сентября понедельник
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
1 октября четверг
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
5 октября понедельник
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
9 октября пятница
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
12 октября понедельник
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13 октября вторник
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15 октября четверг
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
18 октября воскресенье
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
22 октября четверг
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
24 октября суббота
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
26 октября понедельник
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
28 октября среда
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽

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