Спектакль В гостях у Бабы-яги

Волшебный мир русских народных сказок для детей от 6 лет

В Доме сказок «Жили-Были» вскоре откроется уникальная возможность посетить избушку Бабы-яги. Это мероприятие позволит юным зрителям узнать о многообразии русской народной традиции.

Добрая Баба-яга встречает гостей, чтобы показать старинную утварь, о которой дети читали в сказках. Она загадает загадки и расскажет о сказках, которые увлекали не одно поколение. Самые смелые смогут пролезть через волшебную печку и оказаться на полатях — это станет незабываемым приключением!

Кроме того, вместе с Машенькой ребята смогут переодеться в народные костюмы и поводить хороводы. Это мероприятие идеально подойдет для детей, интересующихся русским фольклором и традиционной культурой.

Как подготовиться к мероприятию

Рекомендуемый возраст участников — от 6 лет. Продолжительность программы составит 60 минут. Просим вас не забыть сменную обувь для комфортного участия в событии.