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Лягушки
Билеты от 1500₽
Киноафиша Лягушки

Спектакль Лягушки

Постановка
Губернский театр 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Лягушки Аристофана: Поэзия в современном мире

В новом спектакле «Лягушки» по мотивам комедии Аристофана зрители окажутся перед вопросами современной поэзии и ее роли в нашей жизни. Режиссер Василиос Самуркас предлагает читателям и зрителям задуматься, есть ли среди нас поэты, сравнимые с великими мастерами слова, такими как Эсхил или Пушкин, и существует ли поэзия в мире живых сегодня.

Сюжет и концепция

Спектакль рассказывает о Боге Дионисе, который, разочарованный состоянием современного театра в Афинах, решает возобновить «драматические игры». Вместе со своим рабом Ксанфием он спускается в Аид, чтобы найти лучшего трагического поэта и вернуть его на землю. Однако, по словам Самуркаса, «ни один лягушонок в этом спектакле не станет принцем», и за пределами сцены не будет переживаний о продаже магнитов с Парфеноном.

Поэзия и повседневность

Спектакль предлагает зрителям размышления о том, есть ли место поэзии в повседневной жизни, или же ее давно «убила» суровая реальность. «Лягушки» становятся точкой отсчета и расчета, открывая перед зрителями дверь в мир смыслов, памяти и языка, а также личный опыт автора, который соединяет две культуры — греческую и русскую.

Неоднозначность жанра

Самуркас замечает, что нельзя обещать зрителям, будет ли это комедией или трагедией. Он определяет жанр спектакля как «может быть, комедия», что добавляет интриги и неопределенности в восприятие. Спектакль станет местом встречи культур и размышлений о том, как поэзия может существовать в современном мире.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию «Лягушек» Аристофана. Дайте себе шанс открыть двери поэзии в повседневной жизни!

Режиссер
Василиос Самуркас
В ролях
Олег Курлов
Игорь Назаренко
Евгений Гомоной
Василиос Самуркас
Алексей Веретин

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Сентябрь
25 сентября пятница
19:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1500 ₽

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