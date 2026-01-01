Спектакль Пальто моё вы знаете...

Оповещения от Киноафиши
Пальто моё вы знаете...
16+
О спектакле

Поэтический вечер Дмитрия Муляра в театре Вахтангова

В Арт-кафе театра Вахтангова пройдёт поэтический вечер заслуженного артиста России Дмитрия Муляра, посвящённый Сергею Есенину – одной из ярчайших фигур Серебряного века. В 2025 году мы отметим 130 лет со дня рождения поэта, и этот вечер станет хорошей возможностью собрать любителей его творчества.

Программа творческого вечера

В программе вечера прозвучат стихи, маленькие поэмы и письма Есенина. Выступление Дмитрия Муляра, ученика выдающегося режиссёра Юрия Любимова и одного из ведущих актёров легендарного Театра на Таганке, обещает быть уникальным и запоминающимся.

Особое событие в театре Вахтангова

С сентября 2025 года Дмитрий Муляр стал частью труппы театра Вахтангова, и этот вечер станет первым его самостоятельным выступлением в новом театре.

Событие обязательно привлечёт внимание поклонников поэзии и тех, кто ценит силу слова.

 

Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр

Апрель
27 апреля понедельник
20:00
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
от 1500 ₽

