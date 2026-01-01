Спектакль Все наши дни рождения

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Постановка
Студия театрального искусства 18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О спектакле

Спектакль Сергея Тонышева по киносценарию Геннадия Шпаликова

В Студии театрального искусства состоится премьера спектакля режиссёра Сергея Тонышева под названием «Долгая счастливая жизнь». Пьеса основана на киносценарии Геннадия Шпаликова, известного по фильму «Интердевочка». История касается внутреннего поиска героя, которому исполнилось 45 лет. Он начинает размышлять о своём счастье и о моментах, когда оно проявлялось в его жизни.

Мудрость жизни и человеческие переживания

Спектакль несёт в себе глубокую драматургию и философские размышления, что сделает его особенно привлекательным для зрителей, ценящих осмысленные и сердечные истории. Обратите внимание, что данная постановка является запрещённой для детей, что подчеркивает её взрослую тематику и сложные эмоции.

Юбилейный сезон театра

«Долгая счастливая жизнь» - одна из премьер юбилейного сезона театра, что привлекает дополнительное внимание к этому событию. Не упустите возможность увидеть захватывающую постановку, которая станет настоящим украшением театральной афиши города!

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Июль
1 июля среда
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7

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