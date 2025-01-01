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Морозко
Билеты от 500₽
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Спектакль Морозко

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Морозко»: Волшебство русской народной сказки

Спектакль «Морозко» погружает зрителей в мир волшебства, основанного на любимой с детства русской народной сказке. Это не просто развлечение для детей, но и важный урок о доброте, честности и трудолюбии.

Сюжет

История начинается с злой мачехи, которая отправляет свою падчерицу в зимний лес. Однако, благодаря своей доброте и искренности, девушка не только выживает, но и находит защиту у самого Морозко — хозяина зимы. Он замечает в ней невероятную доброту и сострадание.

Приключения и награды

Кроме главной героини, маленькие зрители также познакомятся с приключениями сестрицы-ленивицы, которая также попадает в зимний лес. Как и её сестра, она получит свою награду от щедрого Морозко, что подчеркивает важность трудолюбия и честности.

Атмосфера праздника

Новогодний спектакль «Морозко» создаст атмосферу веселого зимнего праздника и подарит зрителям сказочное настроение. Уникальные декорации и яркие костюмы перенесут зрителей в зимнюю сказку, где каждый сможет почувствовать магию новогодних чудес.

Не упустите возможность увидеть это удивительное представление, которое станет настоящим подарком для ваших детей и подарит им незабываемые впечатления!

Режиссер
Юрий Дежкин
В ролях
Ярослав Минаев
Елена Зайцева
Вадим Редин
Алена Семкина
Дина Мирбоязова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 декабря
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
14:00 от 500 ₽
20 декабря
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
12:00 от 600 ₽

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