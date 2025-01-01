Меню
Урок
Киноафиша Урок

Спектакль Урок

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедийная драма о разрыве поколений

Приглашаем вас на спектакль по пьесе Эжена Ионеско, где в главной роли выступает народный артист России Валерий Дьяченко. Главный герой — безымянный учитель, чья жизнь превратилась в бесконечный урок. Каждый новый день он делает тщетные попытки передать знания своим ученикам — представителям нового, чуждого и неизвестного ему поколения.

Сюжет

На первый взгляд, история кажется простой: непутевая ученица пришла к учителю на урок. Однако она оборачивается комедией о невозможности услышать друг друга, драмой разрыва связей между поколениями и трагедией маленького человека на фоне рушащегося мира.

Сюжет пьесы многослоен и полон скрытых подтекстов, что характерно для абсурдистской литературы. Жанр театра абсурда дает режиссеру свободу интерпретаций и позволяет трактовать причины тех или иных событий в пьесе, а также по-своему расставлять акценты. Это открывает возможность создать «свою пьесу» на основе оригинала.

Не упустите шанс погрузиться в мир театра абсурда и узнать о том, как сложно общаться между собой в нашем быстроменяющемся мире!

Режиссер
Борис Бирман
В ролях
Валерий Дьяченко
Анна Лебедь
Анна Слынько
Ксения Мусатенко
Ирина Волкова

Купить билет на спектакль Урок

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
25 октября суббота
19:00
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
от 1000 ₽

Фотографии

Урок Урок Урок Урок Урок Урок

