Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дом окнами…
Киноафиша Дом окнами…

Спектакль Дом окнами…

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дом окнами…» – история о поиске, жертве и вдохновении по Вампилову

Режиссёрский дебют Ирины Михайленко, выпускницы РГИСИ, представляет необычное и многослойное прочтение наследия Александра Вампилова. Спектакль «Дом окнами…» объединяет элементы из его пьес «Дом окнами в поле», «Прошлым летом в Чулимске» и «Утиная охота», дополненные выдержками из дневников и заметок драматурга.

Однако это не история о самом Вампилове и его биографии, а самостоятельный рассказ, созданный на основе наблюдений за героями его произведений.

Сюжет:
В центре повествования — молодой литератор и его жена. Он — художник, одержимо ищущий себя, свой стиль и вдохновение. Она — любящая спутница жизни, жертвующая собой ради его успеха.

Спектакль исследует напряжение между творческим стремлением мужчины и его неспособностью оценить жертвы женщины. Она, чтобы спасти их ребёнка, покидает его, принося в жертву собственную личность и счастье. Только тогда, оставшись один, герой понимает, что потерял, и создаёт свой лучший текст — о любви, утрате и вечности.

Особенности постановки:

  • Синтез текстов: использование нескольких вампиловских пьес и личных записей позволяет глубже понять эволюцию характеров его героев.
  • Режиссёрская интерпретация: спектакль раскрывает универсальную тему конфликта между творчеством и личными отношениями.
  • Эмоциональная глубина: история пропитана драмой, личными переживаниями и тонкими психологическими нюансами.

Почему стоит посмотреть:

  • Для поклонников Александра Вампилова это уникальная возможность взглянуть на его творчество через призму современной интерпретации.
  • Спектакль затрагивает универсальные темы любви, утраты и творческой борьбы, которые близки каждому.
  • Это дебют Ирины Михайленко, и его смелая концепция обещает стать ярким событием в театральной жизни.

Интересный факт:
Александр Вампилов писал в своих дневниках, что никогда не хотел останавливаться на достигнутом и всегда искал новые формы для своих пьес. Эта внутренняя борьба и поиск вдохновения пронизывают и героев спектакля, делая их истории ещё более живыми и актуальными.

Режиссер
Ирина Михайленко
В ролях
Игорь Клычков
Юлия Вибе
Василий Чернобылов
Андрей Дидик

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Вишневый сад
16+
Комедия
Вишневый сад
9 декабря в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Школа злословия
16+
Комедия Премьера
Школа злословия
23 июля в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 1000 ₽
Вымыслы. Сказки Пушкина
6+
Детский Музыка
Вымыслы. Сказки Пушкина
30 октября в 14:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше