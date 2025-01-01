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Спасти камер-юнкера Пушкина
Киноафиша Спасти камер-юнкера Пушкина

Спектакль Спасти камер-юнкера Пушкина

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» в Театре на Васильевском

История несостоявшегося подвига

Пьеса «Спасти камер-юнкера Пушкина» израильского драматурга Михаила Хейфеца, ставшая лауреатом конкурса «Действующие лица», рассказывает о двух героях, объединенных тоской по несостоявшейся жизни. Эта постановка, наполненная сочными деталями и остроумными репликами, предлагает зрителям ироничный взгляд на известные события и знакомые персонажи.

Сюжет и герои

Главный герой, Миша Питунин, — обычный мальчик, не отличающийся особым талантом, кроме одного — умения попадать в комичные и часто несчастливые ситуации. Росший в советские годы, он еще в детском саду воспылал ненавистью к Пушкину, считая поэта причиной всех своих бед. Однако по мере взросления его отношение к «нашему всему» начинает меняться.

Метафоры и путешествия во времени

Образ Пушкина в спектакле метафоричен: он воплощает все то, что Питунин не любит в себе и что он отказывается принимать. Герои постоянно перемещаются из нашего времени в пушкинское, узнавая о случайных событиях, предшествующих роковой дуэли. Зрители узнают любопытные подробности личной жизни Пушкина, его окружения — Жоржа Дантеса, Луи Геккерна, Наталии Гончаровой. Возможно, окажется, что поэта еще можно было бы спасти.

Спектакль был номинирован на Санкт-Петербургскую театральную премию «Золотой софит», что подчеркивает его значимость и высокий уровень исполнения.

Режиссер
Олег Сологубов
В ролях
Артем Цыпин
Артем Цыпин
Мария Грицюк
Татьяна Мишина
Надежда Георгиева
Елена Рахленко
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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