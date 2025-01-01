Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» в Театре на Васильевском

История несостоявшегося подвига

Пьеса «Спасти камер-юнкера Пушкина» израильского драматурга Михаила Хейфеца, ставшая лауреатом конкурса «Действующие лица», рассказывает о двух героях, объединенных тоской по несостоявшейся жизни. Эта постановка, наполненная сочными деталями и остроумными репликами, предлагает зрителям ироничный взгляд на известные события и знакомые персонажи.

Сюжет и герои

Главный герой, Миша Питунин, — обычный мальчик, не отличающийся особым талантом, кроме одного — умения попадать в комичные и часто несчастливые ситуации. Росший в советские годы, он еще в детском саду воспылал ненавистью к Пушкину, считая поэта причиной всех своих бед. Однако по мере взросления его отношение к «нашему всему» начинает меняться.

Метафоры и путешествия во времени

Образ Пушкина в спектакле метафоричен: он воплощает все то, что Питунин не любит в себе и что он отказывается принимать. Герои постоянно перемещаются из нашего времени в пушкинское, узнавая о случайных событиях, предшествующих роковой дуэли. Зрители узнают любопытные подробности личной жизни Пушкина, его окружения — Жоржа Дантеса, Луи Геккерна, Наталии Гончаровой. Возможно, окажется, что поэта еще можно было бы спасти.

Спектакль был номинирован на Санкт-Петербургскую театральную премию «Золотой софит», что подчеркивает его значимость и высокий уровень исполнения.