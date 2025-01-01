Спектакль Умка

Трогательная сказка о медвежонке на Севере

Эта история перенесет вас на далёкий Север, где одним из главных героев станет медвежонок. Спектакль, основанный на произведении Юрия Яковлева, знаком многим благодаря одноименному мультфильму с музыкой Евгения Крылатова. Теперь зрители смогут увидеть эту трогательную сказку в живом исполнении.

Звуки Севера

В спектакле звучат шаманские мотивы, что придает ему особую атмосферу. Действие разворачивается в месте, где живет печальная рыба-Солнце, а смелые двуногие медведи отправляются на льдины. Не забудьте: созвездия в этом спектакле не дают забыть никого после разлуки.

Особенности спектакля

Используемая техника черного кабинета позволяет актерам оставаться незаменимыми, но при этом незаметными. Это позволяет зрителям сосредоточиться на куклах, северном сиянии и звездном небе, погружая их в загадочный мир севера.

Команда спектакля

Режиссером спектакля стал Амир Ерманов. Художник – Мария Гладких, а композитор – Дмитрий Шаров. Художник по свету – Елена Древалёва. Каждый из них внес свой вклад в создание уникальной атмосферы спектакля.

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории о дружбе, смелости и волшебстве северной природы.