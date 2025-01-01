Меню
Умка
Билеты от 0₽
Киноафиша Умка

Спектакль Умка

Постановка
Московский театр кукол 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О спектакле

Трогательная сказка о медвежонке на Севере

Эта история перенесет вас на далёкий Север, где одним из главных героев станет медвежонок. Спектакль, основанный на произведении Юрия Яковлева, знаком многим благодаря одноименному мультфильму с музыкой Евгения Крылатова. Теперь зрители смогут увидеть эту трогательную сказку в живом исполнении.

Звуки Севера

В спектакле звучат шаманские мотивы, что придает ему особую атмосферу. Действие разворачивается в месте, где живет печальная рыба-Солнце, а смелые двуногие медведи отправляются на льдины. Не забудьте: созвездия в этом спектакле не дают забыть никого после разлуки.

Особенности спектакля

Используемая техника черного кабинета позволяет актерам оставаться незаменимыми, но при этом незаметными. Это позволяет зрителям сосредоточиться на куклах, северном сиянии и звездном небе, погружая их в загадочный мир севера.

Команда спектакля

Режиссером спектакля стал Амир Ерманов. Художник – Мария Гладких, а композитор – Дмитрий Шаров. Художник по свету – Елена Древалёва. Каждый из них внес свой вклад в создание уникальной атмосферы спектакля.

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории о дружбе, смелости и волшебстве северной природы.

Купить билет на спектакль Умка

Декабрь
Январь
Февраль
14 декабря воскресенье
11:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
14:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
19 декабря пятница
11:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 2000 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
14:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
23 декабря вторник
11:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
14:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
24 декабря среда
17:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 2000 ₽
30 декабря вторник
11:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
14:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
2 января пятница
11:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
14:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
8 января четверг
17:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 2000 ₽
10 января суббота
17:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 2000 ₽
1 февраля воскресенье
14:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 2000 ₽
14 февраля суббота
16:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 2000 ₽
28 февраля суббота
11:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽
14:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
от 2000 ₽

