Спектакль По щучьему велению

Доброе сердце Емели и волшебная щука

Сюжет этой сказки о Емеле, который, несмотря на свою кажущуюся наивность, оказывается настоящим героем. Он лежит на печи, но судьба решает подарить ему волшебную щуку, способную исполнять желания.

Как Емеля преодолевает все трудности

С помощью своей доброты и искренности Емеля помогает всем, кто в этом нуждается, несмотря на свою простоту. Его жизненная философия проста — помогать безвозмездно, и за это мир одаряет его чудесами.

Сказка о волшебстве и искренней любви

Сюжет этой чудесной сказки учит тому, как добрые поступки могут изменить мир вокруг и приводят к настоящим чудесам, а самое главное — к счастью.