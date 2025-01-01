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По щучьему велению
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Киноафиша По щучьему велению

Спектакль По щучьему велению

Постановка
Театр марионеток 6+
Режиссер Ирина Крячун
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Доброе сердце Емели и волшебная щука

Сюжет этой сказки о Емеле, который, несмотря на свою кажущуюся наивность, оказывается настоящим героем. Он лежит на печи, но судьба решает подарить ему волшебную щуку, способную исполнять желания.

Как Емеля преодолевает все трудности
С помощью своей доброты и искренности Емеля помогает всем, кто в этом нуждается, несмотря на свою простоту. Его жизненная философия проста — помогать безвозмездно, и за это мир одаряет его чудесами.

Сказка о волшебстве и искренней любви
Сюжет этой чудесной сказки учит тому, как добрые поступки могут изменить мир вокруг и приводят к настоящим чудесам, а самое главное — к счастью.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

По щучьему велению По щучьему велению По щучьему велению По щучьему велению По щучьему велению По щучьему велению По щучьему велению

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