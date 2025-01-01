Спектакль «Торф» по повести Михаила Пришвина: погружение в мир природы и человеческой памяти

Спектакль «Торф» по мотивам повести Михаила Пришвина предлагает зрителям уникальный опыт, переработанный и переосмысленный режиссером Ксенией Зориной. Это актуальное художественное высказывание о выживании, памяти и связи человека с природой, где границы между человеком и зверем, прошлым и будущим, сказкой и кошмаром стираются.

Мир Пришвина

Пришвин известен как писатель-натуралист, но в этом спектакле его герои — дети, которые столкнулись с испытаниями в лесу. Дети остались одни, отправившись на поиски клюквы, и в результате оказались в неведомом, тоня в болоте. Эта встреча с лесом и его обитателями — ключевой момент спектакля, где зрители могут задуматься о том, что значит быть человеком.

Сказка и реальность

Спектакль обращается к пустоте между зверем и человеком, открывая огромный мир, где никто не бывает один. Волки, змеи, собаки и зайцы также становятся героями, подчеркивая, что различия между ними и человеком размыты.

Непрерывность и сценография

Спектакль идет без антракта, позволяя зрителю полностью погрузиться в мир леса. Сценография представляет собой уникальную композицию из предметов с историей: нижегородские дрова, новгородская глина, чугунок из Пензы, палки из Тимирязевского леса и фрагменты декораций из других спектаклей. Эти вещи принесли как артисты, так и зрители, и они становятся полноправными участниками действия.

Режиссер и актерский состав

Режиссер Ксения Зорина, основываясь на своем опыте антрополога и этнографа, создает мир, где каждый предмет на сцене становится носителем памяти. Текст Пришвина звучит как универсальный миф о жизни и смерти.

В спектакле задействованы:

Мальчик — Кирилл Ларискин

Девочка — Арина Андержанова

Отец, золотистый петух Петя и волк Серый Помещик — Андрей Шарыпов

Мать, корова Зорька, волчица и собака Травка — Ирина Обидина

Старик, заяц, охотник Антипыч и поросенок Хрен — Сергей Брежнев

Девушка, телушка Дочка, Змея — Алена Шматова

В «ТОРФЕ» вы найдете не только историю о выживании в лесу, но и философский подтекст о том, как стать частью природы. Этот спектакль станет ярким событием для всех ценителей театрального искусства.