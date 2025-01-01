Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Торф
Билеты от 1500₽
Киноафиша Торф

Спектакль Торф

12+
Режиссер Ксения Зорина
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль «Торф» по повести Михаила Пришвина: погружение в мир природы и человеческой памяти

Спектакль «Торф» по мотивам повести Михаила Пришвина предлагает зрителям уникальный опыт, переработанный и переосмысленный режиссером Ксенией Зориной. Это актуальное художественное высказывание о выживании, памяти и связи человека с природой, где границы между человеком и зверем, прошлым и будущим, сказкой и кошмаром стираются.

Мир Пришвина

Пришвин известен как писатель-натуралист, но в этом спектакле его герои — дети, которые столкнулись с испытаниями в лесу. Дети остались одни, отправившись на поиски клюквы, и в результате оказались в неведомом, тоня в болоте. Эта встреча с лесом и его обитателями — ключевой момент спектакля, где зрители могут задуматься о том, что значит быть человеком.

Сказка и реальность

Спектакль обращается к пустоте между зверем и человеком, открывая огромный мир, где никто не бывает один. Волки, змеи, собаки и зайцы также становятся героями, подчеркивая, что различия между ними и человеком размыты.

Непрерывность и сценография

Спектакль идет без антракта, позволяя зрителю полностью погрузиться в мир леса. Сценография представляет собой уникальную композицию из предметов с историей: нижегородские дрова, новгородская глина, чугунок из Пензы, палки из Тимирязевского леса и фрагменты декораций из других спектаклей. Эти вещи принесли как артисты, так и зрители, и они становятся полноправными участниками действия.

Режиссер и актерский состав

Режиссер Ксения Зорина, основываясь на своем опыте антрополога и этнографа, создает мир, где каждый предмет на сцене становится носителем памяти. Текст Пришвина звучит как универсальный миф о жизни и смерти.

В спектакле задействованы:

  • Мальчик — Кирилл Ларискин
  • Девочка — Арина Андержанова
  • Отец, золотистый петух Петя и волк Серый Помещик — Андрей Шарыпов
  • Мать, корова Зорька, волчица и собака Травка — Ирина Обидина
  • Старик, заяц, охотник Антипыч и поросенок Хрен — Сергей Брежнев
  • Девушка, телушка Дочка, Змея — Алена Шматова

В «ТОРФЕ» вы найдете не только историю о выживании в лесу, но и философский подтекст о том, как стать частью природы. Этот спектакль станет ярким событием для всех ценителей театрального искусства.

Купить билет на спектакль Торф

Помощь с билетами
Январь
23 января пятница
19:00
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
от 1500 ₽

Фотографии

Торф Торф Торф Торф

В ближайшие дни

Нашествие
16+
Драма
Нашествие
28 января в 19:00 Театр им. Моссовета
от 1000 ₽
У каждого свои недостатки
12+
Комедия
У каждого свои недостатки
2 января в 19:00 Дворец на Яузе
от 1500 ₽
Ученая семейка и Новый год
0+
Детский Детские елки Интерактивный
Ученая семейка и Новый год
12 февраля в 10:30 Центральный дом актера
от 9000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше