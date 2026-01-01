Спектакль Кечкенә Мирза / Маленький Мирза

Поэтический спектакль по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц» в Театре им. К. Тинчурина

В Театре им. К. Тинчурина пройдет спектакль, вдохновленный произведением Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц». Это история о мальчике по имени Мирза, который находит путь к чуду через разговор со своим дедушкой. В его внутреннем мире близкие становятся героями, а все важные истины воспринимаются сердцем.

«Кечкенә Мирза» — это поэтический спектакль, в котором реальность и воображение переплетаются в истории о взрослении, любви и способности видеть сердцем. Здесь соединяются драматическая глубина театра и поэзия клоунады: слова сменяются музыкой тела, маски оживают, а свет становится дыханием души.

Создатели спектакля

Автор инсценировки — Резеда Губаева. Спектакль ведет Луиза Харисова.

Этот спектакль привлечет внимание зрителей, которые ценят поэтические интерпретации и глубокие размышления о взаимоотношениях и процессе взросления.