Спектакль Мулла. Кинопоказ

Кинопоказ: «Мулла» в новом здании театра Камала

Не упустите возможность посетить кинопоказ фильма «Мулла», который рассказывает о жизни выдающегося татарского поэта Туфана Миннуллина. Этот значимый проект создан режиссёром Асфандияром, известным своими работами в области татарской культуры.

Сюжет и тематика

Фильм основан на одноимённой пьесе Миннуллина и повествует о судьбе молодого человека, освободившегося из мест заключения. Асфандияр получает неожиданное предложение стать муллой в деревне, где установлена новая мечеть. Его приезд вскрывает множество проблем, связанных с духовной нищетой и бездуховностью современного сельского общества.

Значение для зрителей

Кинопоказ станет уникальной возможностью увидеть татарскую культуру на экране. В фильме затрагиваются важные аспекты жизни в деревне и столице, что привлечёт внимание не только любителей поэзии, но и всех тех, кто интересуется историей известных личностей. Полная версия фильма ведётся на татарском языке, благодаря чему вы сможете насладиться оригинальной атмосферой с русскими субтитрами.

Приходите в кино, чтобы открыть для себя мир татарской поэзии и культуры через призму судьбы Туфана Миннуллина!