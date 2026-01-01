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Уитни Хьюстон Шоу
Билеты от 800₽
Киноафиша Уитни Хьюстон Шоу

Уитни Хьюстон Шоу

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Уникальное шоу, посвящённое Уитни Хьюстон

На сцене выступит Белинда Дэвидс, знаменитая солистка шоу «Whitney Houston Show», вместе с оркестром «Русская Филармония». Зрителей ждёт незабываемый вечер, посвящённый легендарным хитов Уитни Хьюстон. Эта программа подарит новые звучания классических мегахитов, таких как I Will Always Love You, I Have Nothing, Run to you, Queen Of The Night из фильма «Телохранитель», а также I’m Your Baby Tonight и I Wanna Dance With Somebody.

Невероятный вокал и исполнение

Белинда Дэвидс, обладательница потрясающего голоса с диапазоном в четыре октавы, завоевала сердца зрителей по всему миру. Она — победительница National Tribute Music Awards 2019, что подчеркивает её исключительное мастерство и гармоничное исполнение. Отзывы критиков отмечают: «Это невероятно! Белинда поёт совсем как Уитни! Её великолепный голос — настоящее украшение для известных всем песен, которые она поет с невероятной лёгкостью» (Musings & Musicals, 2015).

Не упустите возможность

Гастроли Белинды Дэвидс с оркестром «Русская Филармония» проходят с ошеломительным успехом. Не упустите шанс насладиться великолепным исполнением, которое перенесёт вас в атмосферу творчества одной из величайших певиц всех времён — Уитни Хьюстон.

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Декабрь
Март
16 декабря среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 5000 ₽
7 марта воскресенье
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

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