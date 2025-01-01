Меню
Алла Рид & The Band
Киноафиша Алла Рид & The Band

Алла Рид & The Band

6+
Возраст 6+

О концерте

Золотые хиты Голливуда от Аллы Рид и The Band. Концерт в петербургском клубе Игоря Бутмана

Солистка театра Александра Градского, Алла Рид, приглашает вас на незабываемый вечер, посвященный золотым хитам Голливуда. Концерт пройдет в клубе Игоря Бутмана, где зрители смогут насладиться мелодиями, которые беспечно согревали сердца людей по всему миру.

Музыкальный стиль и исполнение

Алла Рид, обладая уникальным голосом и харизмой, обещает окунуть публику в атмосферу романтики и ярких эмоций. В программе прозвучат классические композиции, которые по праву считаются шедеврами мирового кино. Каждая песня будет исполнена с чувством и мастерством, которое присуще только настоящим профессионалам.

Интересные факты о спектакле

Концерт включает в себя не только хиты, но и интересные истории, связанные с созданием любимых мелодий. Можно будет узнать о композиторах и музыкантах, оставивших яркий след в истории музыки. Этот шанс объединить музыку с историей делает мероприятие особенно привлекательным.

Не упустите возможность насладиться вечером, полным музыки, энергии и волшебства. Убедитесь, что ваши чувства подготовлены к погружению в звуковую атмосферу, которая перенесет вас в мир Голливуда.

Не забудьте забронировать билеты заранее, чтобы не пропустить это уникальное событие!

В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽
21:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽

